Alan Wake 2 z nową aktualizacją na PC. Patch dotyczy głównie kart z serii RTX 50

Alan Wake 2 otrzymał swoją pierwszą aktualizację na PC w 2025 roku. Patch został opracowany we współpracy studia Remedy Entertainment oraz producenta kart graficznych Nvidia.

Alan Wake 2 miał swoją premierę w październiku 2023 roku i jest jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie gier obecnej generacji. Fotorealistyczne tekstury i animacje w połączeniu z bardzo dobrym oświetleniem i cieniami, potrafią stworzyć niezwykle wrażenia wizualne. Wersja gry na PC obsługuje technologie od marki Nvidia, takie jak rekonstrukcja promieni, DLSS upscaling, generowanie klatek, Ray Tracing i Path Tracing. Wraz z premierą kart graficznych z serii RTX 50, lista dostępnych funkcji w grze właśnie się wydłużyła.

Remedy Entertainment wydało nową aktualizację dla Alan Wake 2 na PC. Stało się to 30 stycznia, aby zgrać się z premierą kart RTX 50. Najważniejszą nowością jest implementacja DLSS 4 z Multi-Frame Generation, co czyni Alan Wake 2 jedną z 75 gier obsługujących tę nową technologię Nvidii. Według Remedy, włączenie DLSS 4 i Multi-Frame Generation pozwoli użytkownikom PC zwiększyć ustawienia graficzne i Ray Tracing do maksimum, osiągając ponad 230 klatek na sekundę w rozdzielczości 4K na nowych kartach RTX 50 Series.