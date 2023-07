Alan Wake 2 na nowym zwiastunie. Zobaczcie Sagę Anderson i jej „Miejsce Umysłu”

Saga Anderson będzie mogła przenieść się do wspomnianego miejsca w dowolnym momencie rozgrywki. To właśnie w „The Mind Place” bohaterka będzie przeglądać wszystkie zdobyte wcześniej dowody i informacje na temat prowadzonego śledztwa . Na znajdującej się w „pomieszczeniu” tablicy znajdziemy natomiast aktualne cele misji.

Wygląda na to, że na tablicy będziemy także umieszczać zdobywane podczas rozgrywki dowody, co pozwoli popchnąć fabułę do przodu i wyznaczyć kolejne cele. „The Mind Place” będzie stanowić więc bardzo istotny element rozgrywki. Rzućcie okiem na materiał na dole wiadomości i sprawdźcie, jak całość prezentuje się w akcji.