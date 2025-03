Al Pacino jako egzorcysta, w kolejnym filmie o egzorcyzmach. Czy to jeszcze kogoś straszy?

Nie ma to jak egzorcymy, kolejne. To jeden z wdzięczniejszym, horrorowych tematów. Po Anthony Hopkinsie (Rytuał) i Russellu Crowe (Egzorcysta papieża) przyszedł czas na Ala Pacino, który w swoim najnowszym filmie The Ritual (a jakże!) wciela się w postać egzorcysty. Wygląda na to, że opętania i walka z demonami to sprawdzony sposób na aktorską emeryturę.

The Ritual, czyli kolejny film o egzorcyzmach

Obraz w reżyserii Davida Midella, twórcy Śmierć Kennetha Chamberlaina, opowiada historię księdza Theophilusa Riesingera (Pacino), doświadczonego egzorcysty. Prowadzi on swojego młodszego ucznia, Josepha Steigera (znany z filmu Godzilla i Kong: Nowe imperium Dan Stevens), przez mroczny świat walki z demonami. Oczywiście trafią oni na zlecenie, które przerośnie ich oczekiwania. W tle pojawi się też kryzys wiary – znamy to. Panom w filmie towarzyszą Ashley Greene i Patricia Heaton w rolach sióstr zakonnych. Scenariusz napisał z Midellem niejaki Enrico Natale.