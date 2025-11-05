Aktualizacja popularnej strzelanki taktycznej rozwścieczyła graczy. Zmiany nie spodobały się fanom

Ostatnia aktualizacja Arma Reforger wywołała burzę.
ArmaReforger znów stała się tematem gorących dyskusji wśród fanów realistycznych strzelanek. Najnowsza aktualizacja 1.6 od Bohemia Interactive spotkała się z falą krytyki, a na Steamie zaczęły dominować negatywne recenzje.
ArmaReforger – co nie spodobało się graczom?
Najwięcej kontrowersji wzbudziło wprowadzenie trybu HQ Mode, który wymaga ścisłej współpracy i wykonywania rozkazów dowódcy. Gracze zwracają uwagę, że na publicznych serwerach taka forma zabawy się nie sprawdza – według nich rozgrywka w 90% przypadków kończy się chaosem. Jednocześnie deweloperzy usunęli z oficjalnych serwerów popularny tryb Conflict, co dla wielu okazało się zaskoczeniem.
Dodatkowo studio ograniczyło możliwość manipulowania jasnością poprzez dodanie filtru z ziarnem filmowym. Miał on zapobiegać oszukiwaniu nocą, ale część graczy uznała efekt za zbyt agresywny. Na Reddicie pojawiły się głosy, że filtr powinien być opcjonalny i zależeć od decyzji administratorów serwerów.
Statystyki na Steamie jasno pokazują niezadowolenie społeczności. 31 października tylko 45% nowych recenzji było pozytywnych, a ogólny odbiór z ostatnich 30 dni spadł do poziomu „w większości pozytywnego”. Oprócz zmian w rozgrywce, aktualizacja 1.6 spowodowała również problemy z modami oraz spadki wydajności na konsolach Xbox Series X|S.
Część społeczności uważa, że głównym powodem negatywnych reakcji są właśnie popsute mody – gdy twórcy je zaktualizują, gracze prawdopodobnie wrócą do prywatnych serwerów, omijając oficjalne problemy.
ArmaReforgerdostępna jest na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Produkcja oferuje polskie napisy i nadal rozwijana jest jako baza pod przyszłą Arma 4.
