Aktualizacja popularnej strzelanki taktycznej rozwścieczyła graczy. Zmiany nie spodobały się fanom

Mikołaj Berlik
2025/11/05 09:50
Ostatnia aktualizacja Arma Reforger wywołała burzę.

Arma Reforger znów stała się tematem gorących dyskusji wśród fanów realistycznych strzelanek. Najnowsza aktualizacja 1.6 od Bohemia Interactive spotkała się z falą krytyki, a na Steamie zaczęły dominować negatywne recenzje.

Arma Reforger

Arma Reforger – co nie spodobało się graczom?

Najwięcej kontrowersji wzbudziło wprowadzenie trybu HQ Mode, który wymaga ścisłej współpracy i wykonywania rozkazów dowódcy. Gracze zwracają uwagę, że na publicznych serwerach taka forma zabawy się nie sprawdza – według nich rozgrywka w 90% przypadków kończy się chaosem. Jednocześnie deweloperzy usunęli z oficjalnych serwerów popularny tryb Conflict, co dla wielu okazało się zaskoczeniem.

Dodatkowo studio ograniczyło możliwość manipulowania jasnością poprzez dodanie filtru z ziarnem filmowym. Miał on zapobiegać oszukiwaniu nocą, ale część graczy uznała efekt za zbyt agresywny. Na Reddicie pojawiły się głosy, że filtr powinien być opcjonalny i zależeć od decyzji administratorów serwerów.

Statystyki na Steamie jasno pokazują niezadowolenie społeczności. 31 października tylko 45% nowych recenzji było pozytywnych, a ogólny odbiór z ostatnich 30 dni spadł do poziomu „w większości pozytywnego”. Oprócz zmian w rozgrywce, aktualizacja 1.6 spowodowała również problemy z modami oraz spadki wydajności na konsolach Xbox Series X|S.

Część społeczności uważa, że głównym powodem negatywnych reakcji są właśnie popsute mody – gdy twórcy je zaktualizują, gracze prawdopodobnie wrócą do prywatnych serwerów, omijając oficjalne problemy.

Arma Reforger dostępna jest na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Produkcja oferuje polskie napisy i nadal rozwijana jest jako baza pod przyszłą Arma 4.

