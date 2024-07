Aktualizacja Astro’s Playroom ukryła w grze niespodziankę. Gracze mogą wyśledzić nowego bota

Podczas ostatniego PlayStation State of Play pojawiła się zapowiedź nowej gry Astro Bot. Jak zapewniają twórcy, tytuł ma być „naprawdę bardzo duży” , a podczas rozgrywki natrafimy między innymi na „botowe” wersje ikon PlayStation. Deweloperzy, szykując graczy do premiery kolejnej odsłony przygód uroczego robota, postanowili przygotować kilka niespodzianek w ramach Astro’s Playroom.

W Astro’s Playroom ukryto kolejnego bota, związanego ze znaną marką PlayStation

Jak poinformowano na oficjalnym blogu PlayStation, do Astro’s Playroom trafił już nowy bot, którego mogą wyśledzić gracze. Wcześniej zainteresowani mogli odnaleźć Lady Marię z Bloodborne: The Old Hunters, która po uwolnieniu ze specjalnej kapsuły czeka na gracza w Sali Misji, gotowa do przeniesienia do kolejnej odsłony gry, czyli Astro Bot. Tym razem deweloperzy dodali drugiego bota, Selene z Returnal, którą również udało się odnaleźć graczom.

Dwa kolejne boty pojawią się w Astro’s Playroom w sierpniu i we wrześniu. Podobnie jak w przypadku wyżej omawianych, będzie można przenieść je do Astro Bot jako swoją początkową załogę. Przy okazji warto wspomnieć, że w ramach PlayStation Labo dostępne są nowe artefakty.