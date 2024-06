Astro Bot to „naprawdę bardzo duża gra”. Twórcy postrzegają ją jako nowy początek

Po oficjalnej zapowiedzi Astro Bot, która ukazała się w trakcie majowego PlayStation State of Play, w serwisie Entertainment Weekly ukazał się wywiad z szefem studia Team Asobi, Nicolasem Doucetem. Jak przekazuje twórca, mamy do czynienia z „naprawdę bardzo dużą grą”. Deweloperzy postrzegają tytuł nawet jako „nowy początek”.

Chcieliśmy stworzyć dużą grę. (...) Nazywamy to Astro Bot, ponieważ traktujemy to jako nowy początek. To naprawdę bardzo duża gra. Myślę, że dla nas to największa gra, jaką kiedykolwiek zrobiliśmy. – powiedział Nicolas Doucet, szef studia Team Asobi.