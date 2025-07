Aktualizacja 1.55 do American Truck Simulator już dostępna. Oferuje nowy moduł Truck Driving Proficiency i wiele więcej

Oprócz wyczekiwanego Truck Driving Proficiency, nowy patch do American Truck Simulator oferuje zmodernizowane ciężarówki oraz liczne usprawnienia graficzne i jakości życia w grze. Aktualizacja jest już dostępna do pobrania na PC, po tym jak zakończyła się dwutygodniowa faza otwartych beta testów. Tym lepiej się składa, że właśnie omawiana gra jest przeceniona na platformie Steam .

Freightliner Cascadia (5. generacja):

Nowy lakierowany spojler i daszek przeciwsłoneczny

Nowe opcje wnętrza

Czujniki martwego pola dla większego realizmu

Kenworth T680:

Nowe warianty kabin: 52” Mid-Roof oraz 76” High-Roof

Aż 7 konfiguracji podwozi

20 wariantów wnętrz (linie Diamond VIT i Vantage)

Obsługa 7 wersji silników Cummins X12 i X15

Pełna kompatybilność ze wszystkimi malowaniami z DLC

Posiadacze DLC Farm Machinery otrzymali także nowy rodzaj ładunku, a mianowicie przetrząsacze do siana w dwóch wersjach kolorystycznych. Dodatkowo, aerodynamiczne części firmy FlowBelow są teraz możliwe do pomalowania, co umożliwia dopasowanie ich do reszty pojazdu.

Aktualizacja wprowadziła także ulepszenia wizualne i jakości życia (QoL):

Nowe animowane wprowadzenia miast dla Farmington, Las Cruces, Roswell i Santa Fe (Nowy Meksyk)

Przejrzysty ekran poczty dzięki dwukolumnowemu układowi

Nowe menu graficzne z podglądem efektów ustawień w czasie rzeczywistym

Skrót klawiszowy „Moja lokalizacja” pozwalający natychmiast znaleźć się na mapie

Zaktualizowano system osiągnięć na Steam – dodano nowe ikony i ulepszony opis

Ulepszenia menedżera zapisów

Wczytywanie asynchroniczne, które przyspiesza działanie gry