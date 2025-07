Aktualizacja 1.3 do FBC: Firebreak już dostępna. Remedy podzieliło się kolejnymi zmianami

Aktualizacja dodaje krótki film „Surviving the Workplace”, który wprowadza w świat gry. Usprawniono także komunikaty o przerwach serwisowych, poprawiono stabilność sieciową i naprawiono błąd powodujący wyłączenie gry przy aktywacji Perka Night Terrors. Zmian doczekały się też osiągnięcia i trofea, które wcześniej nie odblokowywały się prawidłowo.

Remedy wypuściło nową aktualizację do swojego kooperacyjnego FPS-a FBC: Firebreak. Łatka 1.3 wprowadza zmiany w ekonomii Perków, poprawia zachowanie przeciwników i eliminuje kilka uciążliwych błędów. Twórcy zapowiedzieli już kolejną aktualizację – tytuł otrzyma patch 1.4 w trzecim tygodniu lipca.

Wprowadzono balans ekonomii Perków, by gracze FBC: Firebreak mogli częściej korzystać z umiejętności wyższych poziomów. Swivel Cannon ma teraz 3200 punktów życia (wcześniej 1000), co zwiększy jego skuteczność w zwarciu. Przeciwnicy będą też mniej chętnie atakować miejsca, gdzie wcześniej zginęli ich sojusznicy, co ma poprawić realizm ich zachowań.