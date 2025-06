Aktorzy przyznają, że jedna ze scen w 28 lat później była tak intensywna, że nie musieli nawet udawać strachu

W filmie 28 lat później aktorzy nie musieli szczególnie się wysilać, by zagrać przerażenie — wystarczyło spojrzeć na to, co ich goniło. Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer i Alfie Williams, czyli odtwórcy głównych ról w nadchodzącej kontynuacji kultowego 28 dni później, przyznali, że sceny z udziałem nagich zombie były tak realistyczne i przerażające, że ich reakcje nie były udawane.

Uciekasz, żeby przeżyć. To nie była scena, w której musisz sobie coś wyobrażać. To była rzeczywistość, a potem ktoś mówił: „Uciekaj”.

28 lat później to długo oczekiwana kontynuacja kultowej historii zapoczątkowanej przez 28 dni później. Akcja filmu rozgrywa się trzy dekady po wycieku wirusa Rage, który doprowadził do brutalnej pandemii. Jamie, Isla i Spike mieszkają w odizolowanej społeczności ocalałych na małej wyspie, do której można dostać się tylko przez groblę – i to w określonych porach.

Za nową odsłonę odpowiadają twórcy oryginału – reżyser Danny Boyle i scenarzysta Alex Garland, którzy nie uczestniczyli w realizacji 28 tygodni później. Film otwiera nową trylogię. Druga część trafi do kin 16 stycznia 2026 roku. Obie części kręcono jedna po drugiej. 28 lat później wchodzi do kin 20 czerwca. Pierwsze opinie o filmie pojawią się najwcześniej na dobę przed jego premierą.