Pierwszy zwiastun filmu 28 lat później zaskoczył wszystkich. Co to za wyspa?

Najwyraźniej cel został osiągnięty. Internetowi detektywi spekulują, że przedstawiona w zwiastunie wyspa to Lindisfarne w Northumberland. Mogła ona posłużyć za schronienie w świecie opanowanym przez wirus. Oficjalny opis filmu zapowiada powrót wirusa po wydarzeniach z 28 tygodni później i walkę grupy ocalałych o przetrwanie w zniszczonym świecie. Do obsady powrócił Cillian Murphy, ponownie wcielając się w postać z oryginalnego filmu – nie wiadomo jednak, czy to rola główna czy drugoplanowa.

W produkcji zobaczymy także Aarona Taylora-Johnsona, Jodie Comer, Ralpha Fiennesa. Co ciekawe, film, napisany przez Alexa Garlanda i Danny’ego Boyle’a, był kręcony równolegle z sequelem 28 Years Later: Part II – Temple of Bones, reżyserowanym przez Nię DaCostę. 28 lat później trafi do kin już 20 czerwca i pewnie wzbudzi wiele emocji. W najbliższych tygodniach i mieiącach możemy spodziewać się kolejnych materiałów promocyjnych, w tym oficjalnego zwiastuna.