28 lat później na nowym plakacie - najwyraźniej śmierci w filmie nie zabraknie

Kampania promocyjna filmu 28 lat później zdecydowanie przyspiesza. Jakiś czas temu pisaliśmy o premierze nowego zwiastuna, a teraz do sieci trafił także oficjalny plakat widowiska. Grafika przedstawia przerażającą wieżę ułożoną z ludzkich kości – wizualny komentarz do hasła przewodniego filmu: „czas niczego nie leczy”.

Nowy plakat wyczekiwanego horroru science fiction

Symbolika plakatu jednoznacznie sugeruje, że nowa część serii powróci do mrocznej refleksji nad śmiercią, katastrofą i destrukcją świata, który nie zdołał się podźwignąć po pandemii. 28 lat później to trzecia część kultowego cyklu zapoczątkowanego przez 28 dni później (2002) i kontynuowanego w 28 tygodni później (2007). Nowa odsłona ma nie tylko nawiązywać do pierwowzorów, ale także otwierać zupełnie nową trylogię.