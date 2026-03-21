Aktorzy nie chcą grać u legendarnego polskiego reżysera. Nowy film powstaje w chaosie

Krzysztof Zanussi, jeden z najbardziej znanych twórców polskiego kina, znalazł się w samym środku produkcyjnych problemów. Jego najnowszy film – Całopalenie –najwyraźniej nie jest łakomym kąskiem dla aktorów. Jak podaje Onet.pl, projekt, który sam reżyser określa jako możliwe zwieńczenie swojej kariery, niemal nie doszedł do skutku – wszystko przez problemy finansowe i nagłe odejście głównych aktorów.

Krzysztof Zanussi ma problemy z Całopaleniem

Zanussi od dekad pozostaje jednym z najważniejszych twórców polskiego kina, znanym z filmów poruszających tematy moralne, filozoficzne i egzystencjalne. Takie tytuły jak Życie rodzinne czy Barwy ochronne ugruntowały jego pozycję jako reżysera, który konsekwentnie stawia pytania o sens życia, odpowiedzialność i miejsce człowieka w świecie. Jego najnowszy film, Całopalenie, ma jednak problemy. Twórca nie ukrywa zaskoczenia decyzją obsady.