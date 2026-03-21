Aktorzy nie chcą grać u legendarnego polskiego reżysera. Nowy film powstaje w chaosie

Jakub Piwoński
2026/03/21 17:30
Miał być wielki powrót, są problemy.

Krzysztof Zanussi, jeden z najbardziej znanych twórców polskiego kina, znalazł się w samym środku produkcyjnych problemów. Jego najnowszy film – Całopalenie –najwyraźniej nie jest łakomym kąskiem dla aktorów. Jak podaje Onet.pl, projekt, który sam reżyser określa jako możliwe zwieńczenie swojej kariery, niemal nie doszedł do skutku – wszystko przez problemy finansowe i nagłe odejście głównych aktorów.

Krzysztof Zanussi
Krzysztof Zanussi ma problemy z Całopaleniem

Zanussi od dekad pozostaje jednym z najważniejszych twórców polskiego kina, znanym z filmów poruszających tematy moralne, filozoficzne i egzystencjalne. Takie tytuły jak Życie rodzinne czy Barwy ochronne ugruntowały jego pozycję jako reżysera, który konsekwentnie stawia pytania o sens życia, odpowiedzialność i miejsce człowieka w świecie. Jego najnowszy film, Całopalenie, ma jednak problemy. Twórca nie ukrywa zaskoczenia decyzją obsady.

Jest to pewnie mój ostatni film i szczególnie mi na nim zależy. Niemniej, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, dwoje aktorów do głównych ról, wcześniej już umówionych, odmówiło. Powiedzieli, że nie chcą w tym grać. W jakiś sposób, jeśli dobrze ich zrozumiałem, bo tłumaczyli mi to przez telefon, to była kwestia dystansu, że do tej tematyki nie chcą przylgnąć. Nie chcą o żadnych sprawach duchowych rozważać i że to jest im świat obcy.

Sytuację dodatkowo skomplikowały kwestie finansowe. Produkcja została postawiona pod ścianą – albo natychmiastowe rozpoczęcie zdjęć, albo utrata części budżetu.

Ten projekt był planowany na 2026 r. Uzyskał pieniądze, natomiast był w zawieszeniu i nagle w pierwszych dniach grudnia 2025 r. okazało się, że trzeba natychmiast zrobić kilka dni zdjęciowych, ponieważ jakieś inne pieniądze, które były na ten film przeznaczone, przepadną. Bez obsady, bez dokumentacji, w dzikim pośpiechu ruszyliśmy z tą produkcją. Wynikało to z tego, że albo byśmy ruszyli, albo tego filmu miałoby już nie być.

86- letni reżyser przyznaje, że ratowanie filmu odbywało się w ostatniej chwili i w atmosferze improwizacji.

Musiałem szybko szukać zmiany, przesunąć jednego aktora z jednej do drugiej roli. Ratowałem się naprawdę rozpaczliwie, bo dopiero dzień przed zdjęciami wiedzieliśmy, z kim to kręcimy i dalej do reszty filmu muszę teraz dopiero rozpocząć szerokie poszukiwania.

Mimo tych trudności zdjęcia do Całopalenia ruszyły na początku marca 2026 roku. Sam reżyser zapowiada, że film będzie opowieścią o duchowości i poszukiwaniu sensu:

Mogę powiedzieć, że Całopalenie jest o potrzebie absolutu, o tym, że świat materialny nie wystarcza, żeby zaspokoić nasze potrzeby duchowe.

Na razie pozostaje mieć nadzieję, że produkcja wejdzie na prostą i kolejne etapy przebiegną już bez większych problemów. Wszystko wskazuje na to, że mimo trudnego startu Całopalenie wciąż ma szansę trafić na ekrany.

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




