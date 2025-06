Aktorski remake kultowego anime science fiction nie powstanie. Warner Bros zrezygnował z filmu

Co więcej, wytwórnia straciła nawet prawa do nakręcenia adaptacji w przyszłości.

Po ponad dwóch dekadach prób przeniesienia kultowego japońskiego dzieła science fiction na duży ekran, studio Warner Bros. straciło prawa do realizacji aktorskiej wersji Akiry. Prawa wróciły do wydawnictwa Kodansha, które opublikowało oryginalną mangę autorstwa Katsuhiro Otomo w 1982 roku.

To było wieloletnie pole bitwy. Zmagaliśmy się nie tylko z budżetem, ale i z kwestiami kulturowymi. Próby przeniesienia Neo-Tokio do Nowego Manhattanu czy obsadzania aktorów nieazjatyckiego pochodzenia tylko potęgowały kontrowersje – powiedziała osoba związana z jednym z wcześniejszych etapów produkcji.

W 2017 roku projekt ożywił Taika Waititi, który planował wierną adaptację z japońską obsadą. Film miał nawet ustaloną datę premiery, wyznaczoną na 21 maja 2021 roku i otrzymał kalifornijskie ulgi podatkowe. Jednak natłok innych zobowiązań reżysera sprawił, że i ten etap zakończył się fiaskiem.

Taika bardzo chciał to zrobić dobrze. Byliśmy w Japonii, rozmawialiśmy z aktorami, szukaliśmy odpowiedniego tonu. Ale harmonogramy się nie zgrały. Projekt zaczął znowu gasnąć – przyznała osoba bliska produkcji.

Akira opowiada historię nastoletniego Tetsuo, członka gangu motocyklowego w postapokaliptycznym Tokio, który odkrywa w sobie potężne zdolności telekinetyczne. Jedynym, kto może go powstrzymać, jest jego przyjaciel z dzieciństwa i lider gangu, Kaneda.

Prawa do Akiry dołączają do listy innych głośnych tytułów, które w tym roku ponownie trafiły na rynek. W marcu dostępne stały się prawa do Teksańskiej masakry piłą mechaniczną oraz historii szpiegowskiej Jasona Bourne’a.