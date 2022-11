Aktorski Herkules od Disneya będzie „eksperymentalny”. Fanom nie podoba się zmiana

Producenci zapowiedzieli, że Herkules będzie „trochę bardziej eksperymentalny w tonie i realizacji”. Twórcy nie chcą podążyć drogą Króla Lwa i nie zamierzają wiernie trzymać się oryginalnej historii znanej z animowanego filmu z 1997 roku.

Myślę, że wszyscy jesteśmy podekscytowani widząc, co wszyscy możemy do tego filmu wnieść w sposób, który nie jest tylko reinterpretacją filmu animowanego.

Fanów bardziej zmartwiła kolejna wypowiedź braci Russo, którzy przyznali, że Herkules pozostanie musicalem, ale duży wpływ na wykonanie numerów muzycznych będzie miał TikTok. Nie wiadomo jak dokładnie popularna aplikacja społecznościowa odciśnie swoje piętno na Herkulesie, ale widzowie już zaczęli się obawiać, że film będzie zbyt współczesny i zatraci ducha oryginału.

Pojawiają się pytania o to, jak zrobić to w wersji musicalowej. Dzisiejsza publiczność została przeszkolona przez TikTok, prawda? Jakie są ich oczekiwania co do tego, jak ten musical ma wyglądać? To może być świetną zabawą i pomóc nam nieco przekroczyć granice w wykonywaniu współczesnego musicalu.