Aktorski He-Man w pierwszym zwiastunie. Masters of The Universe przywraca legendę fantasy

Już jutro doczekamy się pełnego materiału.

Masters of The Universe doczekało się pierwszego teasera, zapowiadającego pełnometrażową aktorską adaptację kultowej marki fantasy rozwijanej przez MGM i Mattel. To sygnał dla widzów, że He-Man i spółka znów chcą zawalczyć o ich uwagę, ale tym razem na kinowym ekranie. Masters of The Universe – pierwszy teaser w sieci, pełny zwiastun już jutro Pierwszy zwiastun, który zobaczycie poniżej, nie zdradza jeszcze zbyt wiele, ale jasno sugeruje, że twórcy celują w epicką, wysokobudżetową reinterpretację klasyki. W zapowiedzi pełnego materiału, który zadebiutuje w sieci już jutro, zobaczycie kilka fragmentów filmu, w tym pierwsze spojrzenie na He-Mana.

Główną rolę księcia Adama zagra Nicholas Galitzine, a u jego boku zobaczymy m.in. Camila Mendes jako Teelę oraz Idris Elba w roli Duncana, znanego szerzej jako Man-At-Arms. Obsada jest jednak znacznie bogatsza i w filmie pojawią się również Alison Brie, Morena Baccarin, James Purefoy czy Charlotte Riley. Antagonistą będzie Skeletor, w którego wcieli się Jared Leto, natomiast Kristin Wiig użyczy głosu Robotowi. Fabuła skupi się na powrocie Adama do Eternii po piętnastu latach rozłąki. Odnaleziony Miecz Mocy ponownie połączy go z rodzinnym światem, który zdążył popaść w ruinę pod rządami Skeletora. Bohater, wspierany przez najbliższych sojuszników, będzie musiał zaakceptować swoje przeznaczenie i stać się He-Manem, by ocalić zarówno bliskich, jak i całe królestwo.

Za kamerą stanął Travis Knight, reżyser znany z filmów Kubo i dwie struny oraz Bumblebee, a za scenariusz odpowiadają m.in. Chris Butler oraz bracia Nee. Przypomnijmy, że Masters of The Universe zadebiutuje w kinach już 5 czerwca.

