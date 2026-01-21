Aktorski He-Man w pierwszym zwiastunie. Masters of The Universe przywraca legendę fantasy

Masters of The Universe doczekało się pierwszego teasera, zapowiadającego pełnometrażową aktorską adaptację kultowej marki fantasy rozwijanej przez MGM i Mattel. To sygnał dla widzów, że He-Man i spółka znów chcą zawalczyć o ich uwagę, ale tym razem na kinowym ekranie.
Masters of The Universe – pierwszy teaser w sieci, pełny zwiastun już jutro
Pierwszy zwiastun, który zobaczycie poniżej, nie zdradza jeszcze zbyt wiele, ale jasno sugeruje, że twórcy celują w epicką, wysokobudżetową reinterpretację klasyki. W zapowiedzi pełnego materiału, który zadebiutuje w sieci już jutro, zobaczycie kilka fragmentów filmu, w tym pierwsze spojrzenie na He-Mana.
Główną rolę księcia Adama zagra Nicholas Galitzine, a u jego boku zobaczymy m.in. Camila Mendes jako Teelę oraz Idris Elba w roli Duncana, znanego szerzej jako Man-At-Arms. Obsada jest jednak znacznie bogatsza i w filmie pojawią się również Alison Brie, Morena Baccarin, James Purefoy czy Charlotte Riley. Antagonistą będzie Skeletor, w którego wcieli się Jared Leto, natomiast Kristin Wiig użyczy głosu Robotowi.
Fabuła skupi się na powrocie Adama do Eternii po piętnastu latach rozłąki. Odnaleziony Miecz Mocy ponownie połączy go z rodzinnym światem, który zdążył popaść w ruinę pod rządami Skeletora. Bohater, wspierany przez najbliższych sojuszników, będzie musiał zaakceptować swoje przeznaczenie i stać się He-Manem, by ocalić zarówno bliskich, jak i całe królestwo.
Za kamerą stanął Travis Knight, reżyser znany z filmów Kubo i dwie struny oraz Bumblebee, a za scenariusz odpowiadają m.in. Chris Butler oraz bracia Nee.
Przypomnijmy, że Masters of The Universe zadebiutuje w kinach już 5 czerwca.