Zaloguj się lub Zarejestruj

Aktorski He-Man w pierwszym zwiastunie. Masters of The Universe przywraca legendę fantasy

Radosław Krajewski
2026/01/21 16:15
2
0

Już jutro doczekamy się pełnego materiału.

Masters of The Universe doczekało się pierwszego teasera, zapowiadającego pełnometrażową aktorską adaptację kultowej marki fantasy rozwijanej przez MGM i Mattel. To sygnał dla widzów, że He-Man i spółka znów chcą zawalczyć o ich uwagę, ale tym razem na kinowym ekranie.

Masters of The Universe

Masters of The Universe – pierwszy teaser w sieci, pełny zwiastun już jutro

Pierwszy zwiastun, który zobaczycie poniżej, nie zdradza jeszcze zbyt wiele, ale jasno sugeruje, że twórcy celują w epicką, wysokobudżetową reinterpretację klasyki. W zapowiedzi pełnego materiału, który zadebiutuje w sieci już jutro, zobaczycie kilka fragmentów filmu, w tym pierwsze spojrzenie na He-Mana.

Główną rolę księcia Adama zagra Nicholas Galitzine, a u jego boku zobaczymy m.in. Camila Mendes jako Teelę oraz Idris Elba w roli Duncana, znanego szerzej jako Man-At-Arms. Obsada jest jednak znacznie bogatsza i w filmie pojawią się również Alison Brie, Morena Baccarin, James Purefoy czy Charlotte Riley. Antagonistą będzie Skeletor, w którego wcieli się Jared Leto, natomiast Kristin Wiig użyczy głosu Robotowi.

Fabuła skupi się na powrocie Adama do Eternii po piętnastu latach rozłąki. Odnaleziony Miecz Mocy ponownie połączy go z rodzinnym światem, który zdążył popaść w ruinę pod rządami Skeletora. Bohater, wspierany przez najbliższych sojuszników, będzie musiał zaakceptować swoje przeznaczenie i stać się He-Manem, by ocalić zarówno bliskich, jak i całe królestwo.

GramTV przedstawia:

Za kamerą stanął Travis Knight, reżyser znany z filmów Kubo i dwie struny oraz Bumblebee, a za scenariusz odpowiadają m.in. Chris Butler oraz bracia Nee.

Przypomnijmy, że Masters of The Universe zadebiutuje w kinach już 5 czerwca.

Źródło:https://deadline.com/2026/01/masters-of-the-universe-teaser-mgm-mattel-1236691310/

Tagi:

Popkultura
film
Amazon
fantasy
Sony Pictures
ekranizacja
Travis Knight
live-action
He-Man
Masters of the Universe
aktorska wersja
Amazon MGM Studios
Nicholas Galitzine
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
2
fruwak1980
Gramowicz
Dzisiaj 00:11

Jedna z moich ulubionych serii animowanych z czasów dzieciństwa została całkowicie wypaczona przez zabawkarską korporację i szykuje się kolejny blockbuster dla 13 letnich analfabetów.

wolff01
Gramowicz
Ostatni środa

O rany, ten projekt nie trafił do kosza?

Mogli se darować te race-swapy...




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112