Aktorka została wykluczona z konwentu Harry’ego Pottera przez konto na OnlyFans

Uniwersum Harry’ego Pottera jest tak popularne, że regularnie organizowane są konwenty dające możliwość konfrontacji twórców z fanami. Eventy tego typu od lat przyciągają tłumy fanów i gwiazdy filmowej sagi. Na liście zaproszonych jednego konwentu zabrakło Jessie Cave, czyli odtwórczyni roli Lavender Brown. Powód? Jej aktywność na platformie OnlyFans.
Jessie Cave nie dostała zaproszenia na konwent Harry’ego Pottera
Jak wiadomo, OnlyFans to platforma internetowa typu subskrypcyjnego, na której twórcy mogą publikować różnego rodzaju treści. Bardzo często jednak materiały mają charakter erotyczny. Aktorka założyła tam konto w marcu tego roku. Jak sama przyznała, chciała spłacić długi i sfinansować remont domu. Co warte podkreślenia, Cave nie publikuje treści erotycznych – jej profil opiera się na materiałach wideo, w których… bawi się włosami. To jednak wystarczyło, by organizatorzy jednego z konwentów uznali ją za nieodpowiednią uczestniczkę.
Jak relacjonuje Cave:
Odkryłam, że nie zostałam zaproszona na konwent Harry'ego Pottera, bo mam konto na OnlyFans. Organizatorzy wyjaśnili, że to dlatego, iż to wydarzenie rodzinne, a OnlyFans jest powiązane z pornografią. Byłam zdumiona, ponieważ niektórzy aktorzy biorący udział w konwentach (a właściwie większość z nich) ma na koncie seriale i filmy, w których występowali w scenach erotycznych. A ja po prostu bawię się swoimi włosami!
Gwiazda podkreśla jednak, że brak zaproszeń nie jest dla niej szczególnie dotkliwy:
Uczestniczyłam w konwentach przez ponad 15 lat i mam wystarczająco dużo zdjęć i pamiątek powiązanych z czarodziejami.
Cave wciąż aktywnie prowadzi swój profil. Niedawno świętowała pół roku obecności na OnlyFans i uczciła to specjalnym wpisem na Instagramie: “Wszystkiego najlepszego z okazji mojej szóstej miesięcznicy na OnlyFans. To była najbardziej wyzwalająca rzecz, jaką zrobiłam w życiu. Jestem wdzięczna.”
