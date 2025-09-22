Aktorka została wykluczona z konwentu Harry’ego Pottera przez konto na OnlyFans

Uniwersum Harry’ego Pottera jest tak popularne, że regularnie organizowane są konwenty dające możliwość konfrontacji twórców z fanami. Eventy tego typu od lat przyciągają tłumy fanów i gwiazdy filmowej sagi. Na liście zaproszonych jednego konwentu zabrakło Jessie Cave, czyli odtwórczyni roli Lavender Brown. Powód? Jej aktywność na platformie OnlyFans.

Jessie Cave nie dostała zaproszenia na konwent Harry’ego Pottera

Jak wiadomo, OnlyFans to platforma internetowa typu subskrypcyjnego, na której twórcy mogą publikować różnego rodzaju treści. Bardzo często jednak materiały mają charakter erotyczny. Aktorka założyła tam konto w marcu tego roku. Jak sama przyznała, chciała spłacić długi i sfinansować remont domu. Co warte podkreślenia, Cave nie publikuje treści erotycznych – jej profil opiera się na materiałach wideo, w których… bawi się włosami. To jednak wystarczyło, by organizatorzy jednego z konwentów uznali ją za nieodpowiednią uczestniczkę.