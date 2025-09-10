Zaloguj się lub Zarejestruj

Aktorka z Rodu smoka opowiedziała o kręceniu scen intymnych. Jedna rzecz jest szczególnie trudna

Jakub Piwoński
2025/09/10 18:40
Czy potrzebuje koordynatora intymności?

Nie wszyscy są zwolennikami obecności koordynatorów intymności na planie filmowym. Ale Olivia Cooke ma o nich pozytywne zdanie. Aktorka znana m.in. z Player One i Rodu smoka, w rozmowie z The i Paper otworzyła się na temat tego, jak wyglądają kulisy intymnych momentów na planie i dlaczego rola koordynatorów jest dziś tak istotna.

Ród smoka
Ród smoka

Olivia Cooke o kręceniu scen intymnych

Cooke zwróciła uwagę, że kręcenie scen wymagających bliskości zawsze stawia aktorów w wyjątkowo delikatnej sytuacji – łatwo tu o poczucie niepewności czy brak komfortu. Szczególnie dotyczy to osób młodych, które dopiero zaczynają karierę i nie zawsze potrafią jasno nazwać swoje granice.

Jej zdaniem problem wciąż dotyczy zwłaszcza kobiet. – “Kiedy mówisz wprost o tym, czego nie chcesz robić, szybko dostajesz łatkę „trudnej” lub “suki” – podkreśliła. Właśnie dlatego tak ważna jest obecność koordynatora intymności, który potrafi wyczuć wahanie i stanąć po stronie aktora.“Niesamowite jest dla mnie to, że kiedyś ludzie musieli po prostu przebrnąć przez takie sceny, bo nie było nikogo, kto ich wspierał” – dodała.

Aktorka przyznała też, że źle przeprowadzona scena intymna zostawia po sobie poczucie, jakby „ktoś zabrał cząstkę mnie”. Jednocześnie broni sensu takich ujęć – “jej zdaniem są potrzebne, bo pokazują pasję, emocje i ludzką bliskość, bez których trudno mówić o pełnym obrazie relacji”.

Olivia Cooke dała się poznać widzom dzięki filmom Earl i ja, i umierająca dziewczyna, Sound of Metal czy hitowi Stevena Spielberga Player One” Ostatnio zasłynęła rolą Alicent Hightower w Rodzie smoka, który powróci z trzecim sezonem w 2026 roku.

Źródło:https://variety.com/2025/tv/news/olivia-cooke-sex-scene-boundaries-1236512602/

Popkultura
Olivia Cooke
Ród Smoka
aktorka
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


