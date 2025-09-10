Aktorka z Rodu smoka opowiedziała o kręceniu scen intymnych. Jedna rzecz jest szczególnie trudna

Nie wszyscy są zwolennikami obecności koordynatorów intymności na planie filmowym. Ale Olivia Cooke ma o nich pozytywne zdanie. Aktorka znana m.in. z Player One i Rodu smoka, w rozmowie z The i Paper otworzyła się na temat tego, jak wyglądają kulisy intymnych momentów na planie i dlaczego rola koordynatorów jest dziś tak istotna.

Olivia Cooke o kręceniu scen intymnych

Cooke zwróciła uwagę, że kręcenie scen wymagających bliskości zawsze stawia aktorów w wyjątkowo delikatnej sytuacji – łatwo tu o poczucie niepewności czy brak komfortu. Szczególnie dotyczy to osób młodych, które dopiero zaczynają karierę i nie zawsze potrafią jasno nazwać swoje granice.