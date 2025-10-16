Aktorka głosowa z Silent Hill f opowiada o emocjonalnych nagraniach. „Zdarzało mi się płakać bez powodu”

Konatsu Kato przyznała, że praca nad Silent Hill f była tak intensywna, iż momentami traciła poczucie rzeczywistości.

Konatsu Kato, aktorka głosowa wcielająca się w Hinako Shimizu, główną bohaterkę Silent Hill f, podzieliła się swoimi doświadczeniami z pracy nad grą. W rozmowie z magazynem Famitsu (cyt. Automaton Media) ujawniła, że proces nagrywania dialogów był dla niej tak intensywny, iż momentami traciła poczucie rzeczywistości. Silent Hill f – trudne emocje i psychiczne zmęczenie Kato przyznała, że początkowe nagrania przebiegały „gładko”, jednak z czasem rola stawała się coraz bardziej psychologicznie wymagająca. Aktorka musiała wielokrotnie powtarzać te same sceny z różnymi emocjami i tonacją, co prowadziło do dezorientacji.

Najtrudniejszym momentem były sceny, w których Hinako rozmawia z... inną wersją samej siebie. „Czasem nie wiedziałam już, kim jestem – w roli i w rzeczywistości. Zdarzało się, że łzy same napływały do oczu, mimo że o niczym nie myślałam” – wspominała Kato. Co ciekawe, aktorka przyznała, że nie grała wcześniej w żadne części Silent Hill i nie przepada za horrorem, ponieważ wierzy w duchy. Kiedy dostała propozycję roli, jej pierwszą myślą było: „Dlaczego ja?”.

GramTV przedstawia:

Psychiczne obciążenie było tak duże, że po zakończeniu pracy Kato zapomniała część nagrań. Jak sama przyznała, pamięta jedynie „fragmenty sesji”, a większość wspomnień została przez nią wyparta. Mimo trudnej produkcji, Silent Hill f okazał się sukcesem dla Konami i Neobards Entertainment. Tytuł zebrał pozytywne recenzje, osiągając średnią ocen 86 w serwisie Metacritic, czyli tyle samo co remake Silent Hill 2. Producent serii, Motoi Okamoto, podkreślił, że obawiał się podziału opinii ze względu na eksperymentalny charakter gry, ale ostatecznie wyraził wdzięczność za wysokie noty. Silent Hill f jest dostępne na PC, PS5 oraz Xbox Series X/S.