Zaloguj się lub Zarejestruj

Aktor z Władcy Pierścieni nigdy nie przeczytał książek, na bazie których powstały filmy. Po 25 latach nadrabia zaległości

Jakub Piwoński
2026/03/20 13:30
0
0

Elijah Wood po latach nadrabia Tolkiena.

Choć mogłoby się wydawać, że udział w produkcji tak monumentalnego dzieła jak adaptacja Władcy Pierścieni oznacza obowiązkową znajomość książek J.R.R. Tolkiena, rzeczywistość bywa zaskakująca. Elijah Wood, odtwórca roli Froda Bagginsa, przez lata przyznawał, że jego wiedza o Śródziemiu opierała się wyłącznie na scenariuszu filmów. Teraz jednak wygląda na to, że aktor postanowił w końcu nadrobić zaległości.

Elijah Wood dopiero teraz zaczął czytać Władcę Pierścieni

Temat powrócił przy okazji rosnącego zainteresowania nadchodzącym filmem The Hunt for Gollum (Polowanie na Golluma). O projekcie wciąż wiadomo niewiele – poza tym, że jego akcja ma rozgrywać się pomiędzy wydarzeniami z Hobbita a trylogią Władcy Pierścieni. Nowa produkcja stała się jednak idealnym pretekstem do odświeżenia rozmów z aktorami znanymi z kultowych ekranizacji.

W jednym z takich wywiadów, w programie The Late Show, Stephen Colbert – prezenter, ale też znany fan twórczości Tolkiena – zapytał Wooda o jego postępy w czytaniu książek. Odpowiedź była szczera i nieco rozbrajająca.

GramTV przedstawia:

Czuję się ogromnie zawstydzony, słysząc [to pytanie] od ciebie, Stephen. Wiem, że nikt inny nie kocha Tolkiena bardziej niż ty i że nikt nie przeczytał książek więcej razy niż ty. Dlatego 25 lat później – a w zasadzie 27, biorąc pod uwagę że nagrywki zaczęliśmy w 1999 roku – przynajmniej mogę powiedzieć tyle: jest poprawa. Zacząłem je.

Dla części fanów to sympatyczna ciekawostka, dla innych wręcz niewiarygodne wyznanie, biorąc pod uwagę skalę i znaczenie filmowej trylogii. Wood odniósł się także do plotek dotyczących swojego ewentualnego udziału w The Hunt for Gollum. Nie zdradził żadnych szczegółów, ale też nie zaprzeczył spekulacjom. Na ten moment pozostaje więc czekać zarówno na nowe informacje o filmie, jak i na to, by aktor faktycznie ukończył lekturę jednej z najważniejszych sag fantasy w historii nim powróci do roli.

Źródło:https://www.independent.co.uk/bulletin/culture/elijah-wood-lord-of-the-rings-stephen-colbert-b2941667.html

Tagi:

Popkultura
fantasy
Władca Pierścieni
aktor
ekranizacja
Elijah Wood
J.R.R. Tolkien
The Lord of the Rings
The Hunt for Gollum
Polowanie na Golluma
adaptacja książki
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112