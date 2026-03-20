Aktor z Władcy Pierścieni nigdy nie przeczytał książek, na bazie których powstały filmy. Po 25 latach nadrabia zaległości

Choć mogłoby się wydawać, że udział w produkcji tak monumentalnego dzieła jak adaptacja Władcy Pierścieni oznacza obowiązkową znajomość książek J.R.R. Tolkiena, rzeczywistość bywa zaskakująca. Elijah Wood, odtwórca roli Froda Bagginsa, przez lata przyznawał, że jego wiedza o Śródziemiu opierała się wyłącznie na scenariuszu filmów. Teraz jednak wygląda na to, że aktor postanowił w końcu nadrobić zaległości.
Elijah Wood dopiero teraz zaczął czytać Władcę Pierścieni
Temat powrócił przy okazji rosnącego zainteresowania nadchodzącym filmem The Hunt for Gollum (Polowanie na Golluma). O projekcie wciąż wiadomo niewiele – poza tym, że jego akcja ma rozgrywać się pomiędzy wydarzeniami z Hobbita a trylogią Władcy Pierścieni. Nowa produkcja stała się jednak idealnym pretekstem do odświeżenia rozmów z aktorami znanymi z kultowych ekranizacji.
W jednym z takich wywiadów, w programie The Late Show, Stephen Colbert – prezenter, ale też znany fan twórczości Tolkiena – zapytał Wooda o jego postępy w czytaniu książek. Odpowiedź była szczera i nieco rozbrajająca.
Czuję się ogromnie zawstydzony, słysząc [to pytanie] od ciebie, Stephen. Wiem, że nikt inny nie kocha Tolkiena bardziej niż ty i że nikt nie przeczytał książek więcej razy niż ty. Dlatego 25 lat później – a w zasadzie 27, biorąc pod uwagę że nagrywki zaczęliśmy w 1999 roku – przynajmniej mogę powiedzieć tyle: jest poprawa. Zacząłem je.
Dla części fanów to sympatyczna ciekawostka, dla innych wręcz niewiarygodne wyznanie, biorąc pod uwagę skalę i znaczenie filmowej trylogii. Wood odniósł się także do plotek dotyczących swojego ewentualnego udziału w The Hunt for Gollum. Nie zdradził żadnych szczegółów, ale też nie zaprzeczył spekulacjom. Na ten moment pozostaje więc czekać zarówno na nowe informacje o filmie, jak i na to, by aktor faktycznie ukończył lekturę jednej z najważniejszych sag fantasy w historii nim powróci do roli.
