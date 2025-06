Aktor grający Johna Marstona w Red Dead Redemption ujawnia nieznane szczegóły. Po 15 latach zagrał w grę po raz pierwszy

To dlatego główny bohater krzyczy na wszystkich podczas jazdy konnej.

Robiliśmy performance capture do tej gry, ale w takich momentach, jak rozmowy w trakcie jazdy konnej, nagrania odbywały się w kabinie dźwiękowej – wyjaśnia Wiethoff.

Po 15 latach od premiery gry, Rob Wiethoff, aktor głosowy i odtwórca roli Johna Marstona w Red Dead Redemption , po raz pierwszy zasiadł do produkcji Rockstara. W ramach transmisji na żywo z wersji na PC, Wiethoff nie tylko dzieli się swoimi wrażeniami z gry, ale również ujawnia kulisy jej produkcji, w tym intrygujące wyjaśnienie, dlaczego jego postać niemal zawsze krzyczy.

Co ciekawe, głos Johna Marstona to właściwie naturalny ton Wiethoffa, co zaskakuje niejednego fana:

Zawsze myślałem, że udaje ten głos, kiedy gra Johna, ale teraz myślę, że on po prostu tak mówi – komentują widzowie transmisji.

Wiethoff z humorem wspomina jedno z nietypowych wymagań technicznych z okresu nagrań: