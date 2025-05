Aktor będący głosem Master Chiefa w Halo ma problem ze sztuczną inteligencją. Apeluje do fanów o wsparcie

Ma to związek z obawami przed wpływem sztucznej inteligencji na rozwój branży.

Jeśli nie wiedzieliście, że aktorzy głosowi protestują, to o tym przypominamy. Trwający już od 10 miesięcy strajk aktorów głosowych w branży gier wideo wchodzi w kluczową fazę, a jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy — a raczej głosów — protestu staje się Steve Downes, aktor wcielający się w kultowego Master Chiefa z serii Halo. W niedawnym wywiadzie zaapelował on do graczy o wsparcie dla strajkujących.

Dla aktorów głosowych problemem jest sztuczna inteligencja

W rozmowie z Rebs Gaming, opublikowanej na platformie X, Downes podkreślił, że największym problemem, który obecnie blokuje porozumienie między związkiem SAG-AFTRA a producentami gier, jest kwestia sztucznej inteligencji. Aktorzy domagają się jasnych zasad dotyczących wykorzystywania ich głosów przez AI.