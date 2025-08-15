AI odtworzyło media społecznościowe. Eksperyment skończył się… wojną

Symulacja pokazała, że chatboty szybko powielają toksyczne zachowania znane z sieci.
Naukowcy z Uniwersytetu Amsterdamskiego postanowili sprawdzić, jak sztuczna inteligencja poradzi sobie w roli użytkowników mediów społecznościowych. W tym celu stworzyli sterylne środowisko przypominające portal internetowy i zasiedlili je 500 chatbotami opartymi na modelu GPT-4o mini.
AI odtworzyło toksyczność internetowych społeczności
Boty wzięły udział w 10 tys. interakcji, w których mogły pisać komentarze, odpowiadać na nie i obserwować innych „użytkowników”. Każdy otrzymał unikalny profil, aby wierniej odtworzyć zachowania internautów. Efekt? Chatboty szybko zamknęły się w swoich bańkach, a największą popularność zyskiwali ci, którzy prezentowali najbardziej skrajne opinie.
Naukowcy próbowali przeciwdziałać polaryzacji, m.in. ukrywając dane użytkowników, ograniczając zasięgi popularnych treści czy promując odmienne poglądy. Zmiany w zaangażowaniu były jednak minimalne – nie przekroczyły 6%.
Wydaje się, że media społecznościowe jako struktura mogą być po prostu nie do zniesienia dla ludzi, którzy nie potrafią się w nich poruszać bez wzmacniania naszych najgorszych instynktów i zachowań. Media społecznościowe są dla ludzkości jak krzywym zwierciadłem; odzwierciedlają nas, ale w najbardziej zniekształcony sposób. Nie jest jasne, czy istnieją wystarczająco silne soczewki, które mogłyby skorygować sposób, w jaki postrzegamy się nawzajem w Internecie.
Badanie pokazuje, że zarówno ludzie, jak i AI w warunkach przypominających media społecznościowe mają tendencję do zamykania się w bańkach informacyjnych i reagowania agresją na odmienne opinie. Kolejnym krokiem może być sprawdzenie, jak sami użytkownicy odnaleźliby się w podobnie „oczyszczonym” środowisku sieciowym.