AI odtworzyło media społecznościowe. Eksperyment skończył się… wojną

Naukowcy z Uniwersytetu Amsterdamskiego postanowili sprawdzić, jak sztuczna inteligencja poradzi sobie w roli użytkowników mediów społecznościowych. W tym celu stworzyli sterylne środowisko przypominające portal internetowy i zasiedlili je 500 chatbotami opartymi na modelu GPT-4o mini.

AI odtworzyło toksyczność internetowych społeczności

Boty wzięły udział w 10 tys. interakcji, w których mogły pisać komentarze, odpowiadać na nie i obserwować innych „użytkowników”. Każdy otrzymał unikalny profil, aby wierniej odtworzyć zachowania internautów. Efekt? Chatboty szybko zamknęły się w swoich bańkach, a największą popularność zyskiwali ci, którzy prezentowali najbardziej skrajne opinie.