Zaloguj się lub Zarejestruj

Age of Mythology: Retold wkrótce z „odważnym” DLC. Aztekowie wkraczają do gry

Mikołaj Ciesielski
2026/03/24 19:45
0
0

Poznaliśmy datę premiery dodatku Obsidian Mirror.

Od premiery Age of Mythology: Retold minęło już ponad 1,5 roku. Fani będą mieli jednak wkrótce dobry powód, by wrócić do wspomnianej produkcji. Microsoft oraz deweloperzy odpowiedzialni za remake strategii z 2002 roku ujawnili bowiem datę premiery „odważnego, długo wyczekiwanego” dodatku.

Age of Mythology: Retold - Obsidian Mirror
Zgodnie z przekazanymi informacjami już 21 kwietnia 2026 roku na rynku zadebiutuje Age of Mythology: Retold - Obsidian Mirror. Twórcy zaznaczają, że nadchodzące rozszerzenie powstało z myślą o graczach, którzy „pragną nowości i chcą eksplorować mitologię rzadko spotykaną w grach RTS”. Czego natomiast można spodziewać się po wspomnianym dodatku?

Rozszerzenie Obsidian Mirror wprowadzi do Age of Mythology: Retold cywilizację Azteków. Wraz z nią w ręce fanów trafi trzech nowych bogów głównych – Quetzalcoatl, Tezcatlipoca oraz Huitzilopochtli – którzy mogą pochwalić się unikalnym stylem gry. W nadchodzącym dodatku nie zabraknie też pomniejszych bogów, których – zgodnie z przekazanymi informacjami – będzie aż 9.

Obsydianowe lustro wprowadza rozgrywkę opartą na strachu i iluzji, oferując nowe sposoby dominacji na polu bitwy. Stawiaj pułapki, manipuluj zachowaniem wrogów, gromadź siłę życiową i buduj wieże z pokonanych wrogów. W sercu azteckiej potęgi leży Tonalli – esencja życia uwolnionego w walce. Każdy poległy wojownik będzie podsycał boską łaskę, wzmacniał twoich bogów i napędzał twoją cywilizację. Nawet twoi mieszkańcy mogą zaoferować swoją siłę życiową, gdy potrzebna będzie większa moc – czytamy w opisie dodatku na Steam.

GramTV przedstawia:

Nowa, składająca się z 12 misji, kampania przedstawi natomiast graczom „epicką historię boskiego konfliktu i przetrwania”. Warto dodać, że dodatek Obsidian Mirror do Age of Mythology: Retold wyceniono na Steam na 89 złotych. Obecnie użytkownicy mogą jednak kupić wspomniane rozszerzenie z 15% zniżką.

Na koniec przypomnijmy, że Age of Mythology: Retold zadebiutowało na rynku we wrześniu 2024 roku. Obecnie wspomniana produkcja dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy również do lektury: Recenzja Age of Mythology: Retold – wymarzony powrót do mitów i legend?

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/03/age-of-mythology-retold-dlc-obsidian-mirror-launches-april-21

Tagi:

News
data premiery
DLC
dodatek
strategia
rozszerzenie
RTS
starożytność
mitologia
Xbox Game Studios
Age of Mythology: Retold
Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112