Age of Mythology: Retold wkrótce z „odważnym” DLC. Aztekowie wkraczają do gry

Od premiery Age of Mythology: Retold minęło już ponad 1,5 roku. Fani będą mieli jednak wkrótce dobry powód, by wrócić do wspomnianej produkcji. Microsoft oraz deweloperzy odpowiedzialni za remake strategii z 2002 roku ujawnili bowiem datę premiery „odważnego, długo wyczekiwanego” dodatku.
Ujawniono datę premiery dodatku Obsidian Mirror do Age of Mythology: Retold
Zgodnie z przekazanymi informacjami już 21 kwietnia 2026 roku na rynku zadebiutuje Age of Mythology: Retold - Obsidian Mirror. Twórcy zaznaczają, że nadchodzące rozszerzenie powstało z myślą o graczach, którzy „pragną nowości i chcą eksplorować mitologię rzadko spotykaną w grach RTS”. Czego natomiast można spodziewać się po wspomnianym dodatku?
Rozszerzenie Obsidian Mirror wprowadzi do Age of Mythology: Retold cywilizację Azteków. Wraz z nią w ręce fanów trafi trzech nowych bogów głównych – Quetzalcoatl, Tezcatlipoca oraz Huitzilopochtli – którzy mogą pochwalić się unikalnym stylem gry. W nadchodzącym dodatku nie zabraknie też pomniejszych bogów, których – zgodnie z przekazanymi informacjami – będzie aż 9.
Obsydianowe lustro wprowadza rozgrywkę opartą na strachu i iluzji, oferując nowe sposoby dominacji na polu bitwy. Stawiaj pułapki, manipuluj zachowaniem wrogów, gromadź siłę życiową i buduj wieże z pokonanych wrogów. W sercu azteckiej potęgi leży Tonalli – esencja życia uwolnionego w walce. Każdy poległy wojownik będzie podsycał boską łaskę, wzmacniał twoich bogów i napędzał twoją cywilizację. Nawet twoi mieszkańcy mogą zaoferować swoją siłę życiową, gdy potrzebna będzie większa moc – czytamy w opisie dodatku na Steam.
Nowa, składająca się z 12 misji, kampania przedstawi natomiast graczom „epicką historię boskiego konfliktu i przetrwania”. Warto dodać, że dodatek Obsidian Mirror do Age of Mythology: Retold wyceniono na Steam na 89 złotych. Obecnie użytkownicy mogą jednak kupić wspomniane rozszerzenie z 15% zniżką.
