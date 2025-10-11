Age of Empires 5 już powstaje? Wielka niespodzianka Microsoftu mogła zostać ujawniona przedwcześnie

Wiele wskazuje na to, że powstaje nowa odsłona słynnej serii strategii.

Jedna z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych marek w historii gier strategicznych już wkrótce może doczekać się kolejnej części. Chociaż Microsoft jeszcze nie potwierdził, że trwają prace nad nową grą z serii Age of Empires, to z informacji opublikowanych w serwisie z ofertami pracy wynika, że gra znajduje się już w produkcji i powstaje na Unreal Engine. To oznacza odejście od autorskich technologii, które przez lata definiowały serię i może zwiastować zupełnie nowy kierunek dla kultowej franczyzy.

Age of Empires 5 już znajduje się w produkcji? Ujawnia to nowa oferta pracy

Na stronie Xbox Game Studios pojawiły się ogłoszenia, w których studio World’s Edge, odpowiedzialne za Age of Empires 4 oraz odświeżone edycje drugiej i trzeciej części, poszukuje specjalistów do pracy przy projekcie związanym z tą marką. W opisie stanowisk „Senior Unreal Engineer” oraz „Principal Unreal Engineer” wyraźnie wskazano, że kandydaci muszą mieć doświadczenie w kompleksowym wykorzystaniu silnika Unreal oraz w zarządzaniu zespołami zewnętrznymi.