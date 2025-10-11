Age of Empires 5 już powstaje? Wielka niespodzianka Microsoftu mogła zostać ujawniona przedwcześnie

Wiele wskazuje na to, że powstaje nowa odsłona słynnej serii strategii.
Jedna z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych marek w historii gier strategicznych już wkrótce może doczekać się kolejnej części. Chociaż Microsoft jeszcze nie potwierdził, że trwają prace nad nową grą z serii Age of Empires, to z informacji opublikowanych w serwisie z ofertami pracy wynika, że gra znajduje się już w produkcji i powstaje na Unreal Engine. To oznacza odejście od autorskich technologii, które przez lata definiowały serię i może zwiastować zupełnie nowy kierunek dla kultowej franczyzy.
Age of Empires 5 już znajduje się w produkcji? Ujawnia to nowa oferta pracy
Na stronie Xbox Game Studios pojawiły się ogłoszenia, w których studio World’s Edge, odpowiedzialne za Age of Empires 4 oraz odświeżone edycje drugiej i trzeciej części, poszukuje specjalistów do pracy przy projekcie związanym z tą marką. W opisie stanowisk „Senior Unreal Engineer” oraz „Principal Unreal Engineer” wyraźnie wskazano, że kandydaci muszą mieć doświadczenie w kompleksowym wykorzystaniu silnika Unreal oraz w zarządzaniu zespołami zewnętrznymi.
Zespół Xbox Game Studios z pełnym zaangażowaniem kontynuuje wspaniałe dziedzictwo serii Age of Empires - czytamy w ogłoszeniu.
Choć Microsoft nie ujawnił jeszcze żadnych szczegółów dotyczących okresu historycznego czy stylu rozgrywki, sama zmiana technologii jest znacząca. Unreal Engine to silnik, który pozwoli twórcom na znacznie szersze możliwości w zakresie grafiki, animacji i fizyki świata gry. Umożliwia też większą elastyczność w projektowaniu otoczenia i efektów wizualnych, co może oznaczać, że nowa odsłona Age of Empires będzie najbardziej zaawansowaną technicznie w historii serii.
Wybór tego silnika może również wskazywać na chęć stworzenia gry bardziej przystępnej dla różnych systemów, nie tylko PC, ale także konsol Xbox. Dzięki Unreal Engine proces przenoszenia tytułu między platformami jest znacznie prostszy, co w przypadku strategii czasu rzeczywistego mogłoby oznaczać większy nacisk na uniwersalność interfejsu i nowe sposoby sterowania.
Decyzja o przejściu na nowy silnik jest też wyraźnym sygnałem, że Microsoft planuje inwestować w długofalowy rozwój marki. Po sukcesie Age of Empires 4 i odświeżonych edycjach starszych części firma najwyraźniej uznała, że nadszedł moment na odważniejsze zmiany technologiczne.
