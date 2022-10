Age of Empires IV i Age of Empires II: Definitive Edition trafią na konsole Xbox

Specjalne wydarzenie Age of Empires 25th Anniversary przyniosło bardzo dobrą wiadomość dla miłośników serii i zarazem konsol Microsoftu.

Podczas wydarzenia Age of Empires 25th Anniversary przedstawiciele korporacji Microsoft wspólnie ze studiem World’s Edge poinformowali, że gry Age of Empires II: Definitive Edition oraz Age of Empires IV zadebiutują na konsolach Xbox, a także w ramach usługi streamingowej xCloud. Jak czytamy w oficjalnym wpisie na profilu marki na Twitterze, twórcy usłyszeli prośby społeczności i zgadzają się, że teraz jest idealny czas. Tym sposobem można oficjalnie stwierdzić: nastała era konsoli!

Age of Empires IV i II: Definitive Edition na Xboksach