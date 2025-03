Age of Empires 2: Definitive Edition doczeka się największej łatki w historii. Twórcy podzielili się obszerną listą zmian

Deweloperzy stojący za Age of Empires 2: Definitive Edition właśnie podzielili się listą zmian, jakie trafią do ulepszonej strategii czasu rzeczywistego, która oryginalnie zadebiutowała w 2000 roku. Niestety nie poznaliśmy dokładnej daty, jakiej zadebiutuje następna aktualizacja, lecz ma się to wydarzyć w połowie kwietnia 2025 roku.

Age of Empires 2: Definitive Edition - opis nadchodzącego patcha

Na stronie poświęconej Age of Empires pojawiła się spora lista zmian, jakie zostaną wprowadzone do Age of Empires 2: Definitive Edition. Jak już wiemy od niedawna, wspomniany tytuł wraz z Age of Mythology: Retold otrzymają wersje na PlayStation 5. Zapowiedziany wtedy dodatek wprowadzi między innymi 5 nowych nacji, które będą dostępne także do rozgrywki sieciowej. Niestety na dalsze szczegóły rozszerzenia musimy poczekać.