Against the Storm dostępne tanio na konsole. Pudełkowe wydanie z DLC już od 72,89 zł

Mikołaj Berlik
2026/01/17 12:30
Polski hit strategiczny z dodatkiem Keepers of the Stone w niższej cenie.

W polskich sklepach internetowych pojawiła się atrakcyjna promocja na Against the Storm. Pudełkowe wydanie cenionej strategii polskiego studia Eremite Games, zawierające również dodatek Keepers of the Stone DLC, można kupić już od 72,89 zł w wersjach na konsole PlayStation, Xbox oraz Nintendo Switch.

Against the Storm
Against the Storm

Against the Storm – oferty w polskich sklepach

Against the Storm to jeden z najlepiej ocenianych tytułów w swoim gatunku. Na Steamie gra zebrała już ponad 650 recenzji, z czego 98% stanowią oceny pozytywne, co potwierdza jej bardzo dobrą reputację wśród graczy PC. Teraz produkcja jest dostępna także w wydaniu fizycznym na konsolach.

W aktualnej promocji dostępne są następujące wersje:

Możliwy jest darmowy odbiór w sklepach stacjonarnych, natomiast wysyłka kosztuje od 9,99 zł. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

PC
promocja
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Against the Storm
Eremite Games
Mikołaj Berlik
Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

