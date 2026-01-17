Against the Storm dostępne tanio na konsole. Pudełkowe wydanie z DLC już od 72,89 zł

W polskich sklepach internetowych pojawiła się atrakcyjna promocja na Against the Storm. Pudełkowe wydanie cenionej strategii polskiego studia Eremite Games, zawierające również dodatek Keepers of the Stone DLC, można kupić już od 72,89 zł w wersjach na konsole PlayStation, Xbox oraz Nintendo Switch.

Against the Storm – oferty w polskich sklepach

Against the Storm to jeden z najlepiej ocenianych tytułów w swoim gatunku. Na Steamie gra zebrała już ponad 650 recenzji, z czego 98% stanowią oceny pozytywne, co potwierdza jej bardzo dobrą reputację wśród graczy PC. Teraz produkcja jest dostępna także w wydaniu fizycznym na konsolach.