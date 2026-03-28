Against The Current wracają z nowym singlem Heavenly. Zespół zapowiada nową erę

Zespół Against The Current powraca z nową muzyką, prezentując singiel Heavenly. To pierwszy większy materiał grupy po ich jubileuszowej trasie koncertowej z okazji 15-lecia działalności. Against The Current z nowym singlem Według wokalistki Chrissy Costanza, utwór Heavenly opowiada o przełomowym momencie w życiu:

To uświadomienie sobie, że upadek z piedestału jest wyzwoleniem. Po balansowaniu na ostrzu noża, stojąc na piedestale, na który wynieśli cię inni, moment zawiedzenia wszystkich staje się pierwszym oddechem świeżego powietrza po całym życiu spędzonym na wstrzymywaniu oddechu. Singiel ma symbolizować początek nowego etapu w karierze zespołu. Jak zapowiadają muzycy, Against The Current szykują się na intensywny rok. W planach są oczywiście tworzenie nowej muzyki, globalna trasa koncertowa oraz rozpoczęcie “najbardziej ambitnej ery” w historii zespołu.

Against The Current to amerykański zespół pop-rockowy założony w 2011 roku w stanie Nowy Jork. Tworzą go Chrissy Costanza (wokal), Dan Gow (gitara), Will Ferri (perkusja). Grupa zdobyła popularność dzięki coverom publikowanym w serwisie YouTube, a później rozwinęła karierę, wydając własne albumy i koncertując na całym świecie. Ich styl łączy elementy popu, rocka i muzyki alternatywnej, a do najbardziej znanych utworów należą między innymi Gravity, Weapon czy Voices. Posłuchajcie nowego singla zespołu, zatytułowanego Heavenly: