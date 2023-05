After Us – surrealistyczna przygodówka na nowym trailerze

After Us to propozycja od studia Piccolo, a pieczę wydawniczą nad tytułem sprawuje dobrze znane Private Division. Twórcy oddali w ręce graczy krótki trailer, na którym prezentują magię surrealistycznego świata. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym wideo.

After Us zachwyca pomysłem na opowieść i klimatem

Jeśli lubicie nieszablonowe przygodówki, After Us może być strzałem w dziesiątkę. W tej grze twórcy zabierają nas bowiem w podróż do abstrakcyjnego świata, gdzie musimy uratować dusze zwierząt z wymarłych już gatunków. W trakcie przygody poznamy ich losy, a także otrzymamy szansę przywrócenia ich do życia. Naszą misję zakłócać będą nam jednak pokryci olejem Pożeracze, którzy błąkają się po pustyni w poszukiwaniu ocalałych.