After Us już dostępne na PC i konsolach. Zobacz premierowy trailer

After Us autorstwa studia Piccolo właśnie zaliczyło swój debiut. Warto dodać, że pieczę wydawniczą nad tytułem sprawuje dobrze znane Private Division. Jeśli lubcie angażujące przygodówki, zachęcamy do zapoznania się z premierowym.

After Us przyciąga oryginalnym pomysłem

After Us jest już dostępne na PC oraz konsolach Xbox Series S/X i PlayStation 5. W tej grze twórcy zabierają graczy w podróż do abstrakcyjnego świata, gdzie podczas zabawy muszą uratować dusze zwierząt z wymarłych już gatunków. W trakcie przygody poznają ich losy, a także otrzymają szansę przywrócenia ich do życia. Wymagającą misję zakłócać będą pokryci olejem Pożeracze, którzy błąkają się po pustyni w poszukiwaniu ostatnich ocalałych.