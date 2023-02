Afera na planie Jokera 2. Oskarżenia o skandaliczne warunki podczas zdjęć

Praca nad drugą częścią Jokera nie należą do najłatwiejszych.

Od kilku tygodni trwają prace na planie Joker: Folie à Deux, czyli kontynuacji wielkiego hitu z 2019 roku ze słynnym nemezis Batmana. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku otrzymaliśmy pierwsze zdjęcie z produkcji, a teraz dowiedzieliśmy się o aferze, którą nagłośnili statyści, biorący udział w pracach nad filmem. Jak relacjonuje serwis TMZ, statyści pracujący nad drugą częścią Jokera nie są zadowoleni z warunków panujących na planie. Poddawani są ciągłej presji i krytyce przez osoby za nich odpowiedzialne, nawet w takich sprawach, jak skorzystanie z toalety i picie wody.

Statyści skarżą się na nieludzkie traktowanie na planie Joker: Folie à Deux

Statyści poskarżyli się, że nie mogę swobodnie udać się do łazienki i każde opuszczenie planu musi być uzgodnione z szefostwem. Również dostęp do wody jest utrudniony i wielokrotnie byli krytykowani za nadmierne nawodnienie, przez które później musieli korzystać z toalety. Problemem okazują się długi czas potrzebny na nakręcenie ujęć, który ma wynosić od 20 minut do nawet godziny.