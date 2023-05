Adele James wyśmiewa krytyków Królowej Kleopatry. „Stuprocentowy rasizm”

W wywiadzie dla The Wayne Ayers Podcast James odpowiedziała na zarzut blackwashingu, twierdząc, że rasa Kleopatry wciąż sprawia wiele problemów ekspertom zajmującym się okresem starożytności. Aktorka potępiła również reakcje widzów, oznajmiając, że blackwashing nie jest prawdziwym problemem i że ludzie odczuwają potrzebę oddzielenia Egiptu jako kraju od reszty afrykańskiego kontynentu.

Cóż, po pierwsze, Blackwashing nie jest problemem, prawda? Po prostu to jest dla mnie naprawdę smutne, jak bardzo ludzie chcą - i nie tylko Egipcjanie i nie wszyscy Egipcjanie - kolonizować i usuwać historię... i to jest denerwujące. Uważam, że to smutne, że ludzie albo nienawidzą samych siebie, albo są tak zaślepieni, że czują potrzebę oddzielenia Egiptu od reszty kontynentu. Myślę, że ważne, aby opowiedzieć w tej historii jacy jesteśmy, ponieważ tak naprawdę tego nie wiemy, to duży znak zapytania, czy Kleopatra była rasy mieszanej, czy nie? Nie była czarna, wiemy o tym, ale mogła być częściowo czarna, to nie jest wykluczone. Jest to całkowicie możliwe w oparciu o badania akademickie. Więc wiesz, jeśli ludzie nie chcą się angażować w te badania eksperckie, to tak naprawdę nie jest to mój problem, to raczej ich problem.