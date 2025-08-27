Activision zmienia decyzję po głosach społeczności. W Call of Duty: Black Ops 7 zabraknie jednej istotnej rzeczy

W grze nie doczekamy się funkcji poprzednich odsłon.
Activision oficjalnie potwierdziło, że Call of Duty: Black Ops 7 nie zaoferuje przenoszenia zawartości z poprzedniej odsłony serii. Jeszcze niedawno spekulowano, że kosmetyki z Black Ops 6 pojawią się także w nowej grze, jednak studio zrezygnowało z tego pomysłu.
Call of Duty: Black Ops 7 – koniec z kontrowersyjnymi skinami
W niedawnym wpisie na stronie Call of Duty twórcy podkreślili, że Black Ops 7 ma być duchowym spadkobiercą Black Ops 2 i zachować autentyczność względem realiów serii. To właśnie dlatego Operatory, ich skórki oraz bronie z Black Ops 6 nie zostaną przeniesione do nowej odsłony. Jak wyjaśniono, „Black Ops 7 musi być wierny swojej tożsamości i osadzeniu”.
Choć kosmetyki i uzbrojenie nie zostaną zachowane, gracze wciąż będą mogli liczyć na przeniesienie tokenów podwójnego doświadczenia oraz GobbleGums, aby nie stracili dotychczasowych postępów. Zmiany obejmują wyłącznie Black Ops 7 – zawartość z Black Ops 6 nadal będzie dostępna w Call of Duty: Warzone.
GramTV przedstawia:
Decyzja Activision wydaje się odpowiedzią na krytykę fanów, którzy obawiali się pojawienia w Black Ops 7 niepasujących do klimatu skórek, takich jak Beavis i Butt-Head czy stroje inspirowane Squid Game. Ruch ten może też być reakcją na działania konkurencji – twórcy Battlefield 6 już wcześniej zapowiedzieli, że w ich grze nie będzie przesadzonych, „nierealistycznych” elementów kosmetycznych.
Call of Duty: Black Ops 7 zadebiutuje jako jedna z najważniejszych premier serii w ostatnich latach. Activision liczy, że powrót do bardziej klasycznej tożsamości marki spotka się z pozytywnym odbiorem społeczności.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!