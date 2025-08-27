Activision zmienia decyzję po głosach społeczności. W Call of Duty: Black Ops 7 zabraknie jednej istotnej rzeczy

Activision oficjalnie potwierdziło, że Call of Duty: Black Ops 7 nie zaoferuje przenoszenia zawartości z poprzedniej odsłony serii. Jeszcze niedawno spekulowano, że kosmetyki z Black Ops 6 pojawią się także w nowej grze, jednak studio zrezygnowało z tego pomysłu.

Call of Duty: Black Ops 7 – koniec z kontrowersyjnymi skinami

W niedawnym wpisie na stronie Call of Duty twórcy podkreślili, że Black Ops 7 ma być duchowym spadkobiercą Black Ops 2 i zachować autentyczność względem realiów serii. To właśnie dlatego Operatory, ich skórki oraz bronie z Black Ops 6 nie zostaną przeniesione do nowej odsłony. Jak wyjaśniono, „Black Ops 7 musi być wierny swojej tożsamości i osadzeniu”.