Activision „straciło rozum”? Gracze Call of Duty krytykują firmę za nowe wydarzenie

Gracze są oburzeni, gdyż to pierwszy przypadek, kiedy wydarzenie otrzymuje swoją własną przepustkę premium, pomimo tego, że ta sezonowa jeszcze się nie zakończyła. Co więcej, karnet ze Squid Game zawiera znacznie mniej nagród od tradycyjnych przepustek sezonowych, nie oferując w zamian punktów CoD, które można wymienić na wykupienie kolejnych karnetów.

Właśnie dzisiaj ruszyło nowe wydarzenie w Call of Duty: Black Ops 6 , które powstało wraz ze współpracą z Netflixem. Do gry zostały wprowadzone nowe tryby rozgrywki inspirowane najpopularniejszym serialem w historii, czyli Squid Game. Jeszcze pod koniec zeszłego roku doczekaliśmy premiery drugiego sezonu koreańskiego hitu, a teraz gracze Call of Duty mogą wziąć udział w słynnych grach znanych z serialu. Wraz z nadejściem wydarzenia pojawiła się nowa przepustka sezonowa, zawierająca kosmetyczne przedmioty. Podobnie jak ma to miejsce przy zwykłej przepustce sezonowej, również ta związana z wydarzeniem oferuje nagrody premium, które odblokować można jedynie decydując się na zakup karnetu za 1100 punktów CoD, czyli 9,99 dolarów (około 42 zł).

Niektórzy fani serii już zaczęli martwić się, czy nie oznacza to podwyżek cen standardowych przepustek sezonowych. Inni z kolei deklarują, że już nigdy więcej nie kupią żadnych mikrotransakcji do Call of Duty. Dodatkowo na odblokowanie wszystkich nagród Activision dało tylko trzy tygodnie, czyli do 24 stycznia, więc gracze liczą przynajmniej na to, że nie będą musieli spędzić dziesiątek godzin, aby zdobyć wszystkie przedmioty z najnowszego karnetu.