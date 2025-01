Activision przedstawiło szczegóły współpracy ze Squid Game. Poznaliśmy zawartość zmierzającą do Call of Duty: Black Ops 6

Dodatkowo, w Call of Duty: Black Ops 6 pojawią się zestawy zawierające przedmioty z wyglądem bazowanym na Squid Game. Potwierdzone zostały Operator bundles związane z Pink Guards, the VIPs, and Young-Hee. Przedstawiono również ścieżkę nagród dedykowaną eventowi, na której zdobędziemy darmowe oraz płatne przedmioty. Oczywiście część niedostępna dla wszystkich zaoferuje bardziej efektowne elementy, a nagrody dostępne dla wszystkich będą w większości kosmetyczne.

Zawartość związana z współpracą zawartą między Call of Duty oraz Squid Game pojawi się w grze 3 stycznia. Zakończenie wydarzenia zostało zaplanowane na 24 stycznia.