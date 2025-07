Activision oddzieliło Call of Duty Modern Warfare 2 i 3 od głównej aplikacji, aby zmniejszyć absurdalnie wielki rozmiar instalacji

Problem z gigantycznymi rozmiarami plików do pobrania Call of Duty powinien właśnie przestanie istnieć.

Aplikacja zbiorcza Call of Duty HQ na Xboxie wymaga aż 381,19 GB wolnego miejsca na dysku, aby zainstalować wszystkie “zalecane” pliki. Steam z kolei żąda co najmniej 128 GB dostępnego miejsca na SSD, co według wielu graczy i tak jest zdecydowanie zbyt wysoką liczbą.

29 lipca o 18:00 czasu polskiego, Call of Duty: Modern Warfare 2 i Call of Duty: Modern Warfare 3 zostaną oddzielone od głównej instalacji Call of Duty i staną się samodzielnymi plikami do pobrania.

Oznacza to, że powinniście już móc skorzystać z mniejszej instalacji. Teraz uruchomicie Modern Warfare 2 i 3 bezpośrednio, bez potrzeby korzystania z rozbudowanej i często krytykowanej aplikacji Call of Duty HQ. Koniec z wielopoziomowym menu, nieczytelnymi ekranami i wymuszonym dostępem do najnowszych dodatków. Dodatkowo, 7 sierpnia wszystkie powiązane treści z MW2 i MW3 obecne w Call of Duty HQ zostaną automatycznie usunięte, co pozwoli użytkownikom zaoszczędzić mnóstwo miejsca na dysku, zwłaszcza jeśli nie interesują ich te konkretne odsłony.