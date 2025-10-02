Zaloguj się lub Zarejestruj

ACER Predator Rift Go taniej o 100 zł. Promocja na fotel gamingowy

Patrycja Pietrowska
2025/10/02 17:30
Fotel gamingowy w obniżonej cenie.

W sklepie Media Expert znajdziemy teraz atrakcyjną ofertę na fotel gamingowy. Przeceniony został bowiem model ACER Predator Rift. Teraz, przy wykorzystaniu kodu rabatowego podanego poniżej, możemy zaoszczędzić 100 zł.

ACER Predator Rift
ACER Predator Rift

ACER Predator Rift w promocji. Fotel gamingowy w niższej cenie

Sklep Media Expert przygotował ofertę dla poszukujących fotela gamingowego. ACER Predator Rift dostępny jest obecnie w obniżonej cenie – 799 zł. Promocja obowiązuje tylko dzisiaj, 2 października 2025 roku, więc warto się pospieszyć. Zainteresowani powinni pamiętać o wykorzystaniu kodu rabatowego.

Fotel Predator Rift Go został zaprojektowany tak, aby wspierać Cię podczas długich godzin spędzonych przed komputerem – niezależnie od tego, czy grasz, pracujesz, czy uczysz się. Miękkie poduszki z pianką 0,7 cm, pokryte wytrzymałym PVC, dopasowują się do sylwetki i dają wygodę siedzenia. Dodatkowe podparcie lędźwiowe i zagłówek sprzyjają utrzymaniu prawidłowej postawy, a wyprofilowane oparcie i podłokietniki 1D redukują napięcie mięśni. Dzięki temu możesz skupić się na swoich zadaniach, bez zbędnego dyskomfortu.

Dzięki możliwości odchylenia oparcia w zakresie 90°–160° sam decydujesz, czy wolisz siedzieć prosto, czy odpocząć w zrelaksowanej pozycji. Wbudowany mechanizm bujania dodaje swobody i pozwala odprężyć ciało, gdy tego potrzebujesz. Wielostopniowa regulacja kąta siedzenia daje Ci kontrolę nad ustawieniami, dzięki czemu dopasujesz fotel do różnych aktywności – od pracy przy biurku po chwilę relaksu po intensywnej rozgrywce.

Fotel zbudowano na stalowo-drewnianej ramie oraz nylonowej bazie o średnicy 350 mm, co nadaje mu solidność i odporność na codzienne obciążenia. Siłownik gazowy klasy 3 umożliwia płynną regulację wysokości, a całość wytrzymuje do 120 kg, dzięki czemu masz komfort i swobodę w różnych pozycjach. To konstrukcja, która wspiera zarówno graczy, studentów, jak i osoby pracujące z domu, oferując stabilne oparcie podczas długich godzin siedzenia.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

