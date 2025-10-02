ACER Predator Rift Go taniej o 100 zł. Promocja na fotel gamingowy

Fotel Predator Rift Go został zaprojektowany tak, aby wspierać Cię podczas długich godzin spędzonych przed komputerem – niezależnie od tego, czy grasz, pracujesz, czy uczysz się. Miękkie poduszki z pianką 0,7 cm, pokryte wytrzymałym PVC, dopasowują się do sylwetki i dają wygodę siedzenia. Dodatkowe podparcie lędźwiowe i zagłówek sprzyjają utrzymaniu prawidłowej postawy, a wyprofilowane oparcie i podłokietniki 1D redukują napięcie mięśni. Dzięki temu możesz skupić się na swoich zadaniach, bez zbędnego dyskomfortu.

Dzięki możliwości odchylenia oparcia w zakresie 90°–160° sam decydujesz, czy wolisz siedzieć prosto, czy odpocząć w zrelaksowanej pozycji. Wbudowany mechanizm bujania dodaje swobody i pozwala odprężyć ciało, gdy tego potrzebujesz. Wielostopniowa regulacja kąta siedzenia daje Ci kontrolę nad ustawieniami, dzięki czemu dopasujesz fotel do różnych aktywności – od pracy przy biurku po chwilę relaksu po intensywnej rozgrywce.

Fotel zbudowano na stalowo-drewnianej ramie oraz nylonowej bazie o średnicy 350 mm, co nadaje mu solidność i odporność na codzienne obciążenia. Siłownik gazowy klasy 3 umożliwia płynną regulację wysokości, a całość wytrzymuje do 120 kg, dzięki czemu masz komfort i swobodę w różnych pozycjach. To konstrukcja, która wspiera zarówno graczy, studentów, jak i osoby pracujące z domu, oferując stabilne oparcie podczas długich godzin siedzenia.