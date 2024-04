a2mobile przyciąga graczy nową subskrypcją. Co miesiąc 10 złotych do wydania (nie tylko) na gry!

Operator telefonii komórkowej a2mobile przedstawia nową ofertę telekomunikacyjną a2mobile Gaming skierowaną do graczy. Za stałą, niską opłatę 34,90 zł klienci otrzymują nielimitowane rozmowy, wiadomości SMS i MMS do wszystkich sieci, 55 GB danych do wykorzystania bez limitu prędkości oraz 10 zł co miesiąc do wydania w sklepie cyfrowym.

Ponadto subskrypcja upoważnia do wykorzystania 55 GB danych mobilnych miesięcznie bez ograniczeń prędkości, więc jeżeli Wasz router aktualnie ma gorszy dzień, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać je do gry ze znajomymi. Jeśli przy okazji wpadnie większa, niespodziewana aktualizacja jednego lub kilku ulubionych tytułów, to nie martw się – a2mobile pomyślało również o tym. Za wyrażenie zgód marketingowych operator jednorazowo zasili nasze konto dodatkowymi 500 GB danych, które będziemy mogli wykorzystać bez limitu prędkościowego. Warto także odnotować, iż konto pozostanie ważne przez rok bez dodatkowych kosztów.

10 złotych co miesiąc do wydania na gry i dodatki

Najważniejszą korzyścią z punktu widzenia oszczędnych graczy jest jednak fakt, iż po opłaceniu subskrypcji na 31 dni, otrzymają oni w aplikacji 10 złotych do wydania na platformie Gamivo. Niezależnie od tego, czy grasz na PC, czy też konsoli, we wspomnianym sklepie na pewno znajdziesz dla siebie coś w dobrej cenie, której atrakcyjność, za sprawą zastosowanej zniżki, dodatkowo wzrośnie. Co istotne, wspomniany kod na 10 złotych otrzymujemy nie tylko po pierwszym uiszczeniu opłaty subskrypcyjnej w kwocie 34,90 złotych, ale i po każdym kolejnym zasileniu. To oznacza kody na łączną wartość 120 złotych w przypadku opłacania subskrypcji przez rok, co przy obecnych cenach nowych gier może okazać się znaczącą oszczędnością.

Jak aktywować ofertę?

Oferta skierowana jest zarówno do nowych, jak i obecnych użytkowników, którzy zdecydują się na aktywację subskrypcji dla pakietu Niewyczerpalne Wszystko 34,90 w ramach dedykowanej sekcji Gaming. Obecni klienci mogą ją znaleźć na swoich kontach na stronie a2mobile lub w sekcji usług w aplikacji mobilnej operatora. Nowi klienci muszą z kolei wcześniej zakupić starter lub przenieść numer z innej sieci, po czym aktywować subskrypcję jako klient a2mobile poprzez stronę internetową lub aplikację.