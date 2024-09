A to ci znalezisko. Na płycie CD zachował się Half-Life w wersji beta

Jeśli jesteście fanami Gordona Freemana ta wiadomość z pewnością wywoła w was sentymentalne poruszenie. Zapisany na płycie CD Half-Life z 1998 roku, został odnaleziony w wersji dotychczas nikomu nie znanej. Niczym muzealny eksponat.

Half-Life znalezione na płycie CD w wersji beta

Chad Jessup, który testował beta wersję oryginalnego Half-Life dla Valve w latach 90., natrafił na starą płytę CD podczas porządków w magazynie. Po skontaktowaniu się z archiwistą amatorem, znanym jako Frogsnatcher, Jessup przesłał zarchiwizowaną wersję do Internet Archive. Może to wydać się zaskakujące, ale okazało się, że jest to niemal nienaruszona kompilacja z 1998 roku, zawierająca różnice w stosunku do wersji premierowej, w tym niedokończone poziomy i zmiany w teksturach.