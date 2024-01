Trwa bitwa o prawa do Coyote Vs. Acme. Aktor głosowy ujawnił zdjęcie z nowej wersji zmagań Kojota i Strusia

Bitwa o prawa do dystrybucji Coyote Vs. Acme wciąż trwa i zaangażowało się w nią wielu streamerów i innych wytwórni. Mimo tego już zobaczyliśmy pierwsze zdjęcie.

O prawa do Coyote Vs. Acme rywalizuje Paramount, Netflix i kilka innych podmiotów . W międzyczasie aktor głosowy, Eric Bauza, wcielający się w Kojota, udostępnił w mediach społecznościowych pierwsze zdjęcie z filmu z podpisem „Do zobaczenia w 2024!!”.

Film miał pierwotnie debiutować 21 lipca 2023 roku, ale Warner Bros. Discovery zdecydowało się odłożyć tę produkcję na półkę. Można powiedzieć, że ten pomysł miał swoje zalety, ponieważ w tym czasie do kin wchodziło Barbie. Następnie wytwórnia zdecydował się całkowicie zaniechać premiery filmu, dzięki czemu dostała odpis podatkowy na kwotę 30 mln dolarów z tytułu produkcji wartej 70 mln. Doprowadziło to fali krytyki, a także do potencjalnego przejęcia przez inne studio.