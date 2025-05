91-letni Roman Polański wraca na plan filmowy. Nowy projekt powstanie w Polsce

Roman Polański to twórca takich klasyków jak Dziecko Rosemary, Chinatown, Wstręt, czy Pianista.

Szczegóły filmu nie są na razie znane, ale wiadomo, że twórca spotkał się niedawno z przedstawicielami polskiego Ministerstwa Kultury, co może oznaczać wsparcie ze strony instytucji publicznych.

Roman Polański, który w sierpniu skończy 92 lata, nie zamierza kończyć swojej kariery. Jak dowiedział się historyk Joseph McBride, reżyser przygotowuje się do realizacji nowego filmu. Teraz informacje te potwierdził sam Polański — nowy projekt ma powstać w Polsce jeszcze przed końcem 2025 roku.

To zaskakujący zwrot po fatalnym przyjęciu ostatniego filmu Polańskiego, The Palace (2023), który został zmiażdżony przez krytykę, zdobywając zaledwie 10% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Film nie znalazł dystrybutora w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnie nigdy nie trafi tam do kin. Pokazany w Wenecji spotkał się z bardzo ostrą reakcją — nieobecność reżysera z powodu ryzyka ekstradycji tylko spotęgowała napięcie wokół premiery.