9 gier na Steam za grosze. Humble Bundle ma gratkę dla fanów ciężkich maszyn

Humble Bundle przychodzi nas z nową paczką. Co tym razem znalazło się w pakiecie?
Tym razem coś dla fanów ciężkich maszyn. W końcu nazwa MECHA MANIA zobowiązuje.
Coś dla fanów mechów
Paczkę MECHA MANIA podzielono na trzy progi cenowe, różniące się nie tylko tym, ile zapłacimy, ale również tym, co dostaniemy. Jeżeli wydanym około 40 zł, nasze konto Steam wzbogaci się choćby o Mechabellum, czyli bardzo dobrze ocenianą na Steamie produkcję sprzed 2 lat. Do tego dochodzą również Mech Mechanic Simulator, Star Renegades i UFO ROBOT GRENDIZER: The Feast of the Wolves. A co, gdybyśmy nieco dołożyli, wchodząc na poziom około 53 zł?
Zgarniemy również Oblivion Override, Project MIKHAIL: A Muv-Luv War Story i Vox Machinae. Jest też próg trzeci, który wyceniono na około 62 zł. W jego skład wejdą dwa tytuły wydane zaledwie rok temu. Są to Bounty Star, a także M.A.S.S. Builder. Szczególnie druga gra wygląda ciekawie, ciesząc się 86% pozytywnych recenzji na platformie Steam.
