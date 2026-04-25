9 gier na Steam za grosze. Humble Bundle ma gratkę dla fanów ciężkich maszyn

Maciej Petryszyn
2026/04/25 20:15
Humble Bundle przychodzi nas z nową paczką. Co tym razem znalazło się w pakiecie?

Tym razem coś dla fanów ciężkich maszyn. W końcu nazwa MECHA MANIA zobowiązuje.

Coś dla fanów mechów

Paczkę MECHA MANIA podzielono na trzy progi cenowe, różniące się nie tylko tym, ile zapłacimy, ale również tym, co dostaniemy. Jeżeli wydanym około 40 zł, nasze konto Steam wzbogaci się choćby o Mechabellum, czyli bardzo dobrze ocenianą na Steamie produkcję sprzed 2 lat. Do tego dochodzą również Mech Mechanic Simulator, Star Renegades i UFO ROBOT GRENDIZER: The Feast of the Wolves. A co, gdybyśmy nieco dołożyli, wchodząc na poziom około 53 zł?

Zgarniemy również Oblivion Override, Project MIKHAIL: A Muv-Luv War Story i Vox Machinae. Jest też próg trzeci, który wyceniono na około 62 zł. W jego skład wejdą dwa tytuły wydane zaledwie rok temu. Są to Bounty Star, a także M.A.S.S. Builder. Szczególnie druga gra wygląda ciekawie, ciesząc się 86% pozytywnych recenzji na platformie Steam.

Paczka MECHA MANIA od Humble Bundle wygląda tak:

Pierwszy próg za 9,40€ wygląda tak:

Przy drugim progu za 12,54€ dochodzą:

Przy trzecim progu za 14,63€ dochodzą:

  • Bounty Star
  • M.A.S.S. Builder

Wszystkie gry dostępne w postaci kluczy Steam. Paczkę nabyć można do 16 maja 2026, natomiast wszystkie klucze trzeba aktywować do 15 maja 2027 roku, gdyż wtedy wygasną.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

