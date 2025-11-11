Zaloguj się lub Zarejestruj

8-letni sandbox Funcomu pokonał nowe MMO. Conan Exiles zaskakuje na Steam

Mikołaj Berlik
2025/11/11 13:00
0
0

Dune: Awakening traci popularność, a Conan Exiles przeżywa drugą młodość.

Studio Funcom ma powody do mieszanych uczuć – jego starszy tytuł, Conan Exiles, właśnie prześcignął Dune: Awakening pod względem liczby aktywnych graczy na Steamie. W ostatnich 24 godzinach w grze o Conanie bawiło się jednocześnie 10 889 użytkowników, podczas gdy w MMO osadzonym w świecie Diuny zalogowanych było maksymalnie 10 593 osób.

Conan Exiles
Conan Exiles

Conan Exiles – stary król wraca na tron

Sytuacja jest o tyle zaskakująca, że Dune: Awakening zadebiutowało zaledwie kilka miesięcy temu, w czerwcu 2025 roku, i na starcie przyciągnęło aż 189 tysięcy graczy. Tymczasem Conan Exiles, który miał premierę w 2018 roku, osiągnął w swoim szczycie „zaledwie” 53 tysiące jednoczesnych użytkowników.

Obecny wzrost zainteresowania Conanem to w dużej mierze efekt promocji na Steamie, w ramach której gra była dostępna za 28,60 zł zamiast 142,99 zł. To właśnie ta obniżka przyciągnęła nowych graczy i ożywiła serwery, co wielu użytkowników Reddita określiło mianem „niewyobrażalnego” sukcesu.

GramTV przedstawia:

Tymczasem Dune: Awakening boryka się z problemami. W ostatnim miesiącu tylko 56% recenzji było pozytywnych, choć ogólna ocena gry wciąż utrzymuje się na poziomie 70% przy 68 tysiącach opinii. Gracze coraz częściej zwracają uwagę na monotonię rozgrywki i brak zawartości, podczas gdy Conan Exiles oferuje – jak twierdzą użytkownicy – „więcej rzeczy do roboty”.

Na niekorzyść MMO działa także restrukturyzacja w Funcomie, w ramach której doszło do zwolnień. Studio chce w ten sposób usprawnić prace nad wersjami Dune: Awakening na PlayStation 5 i Xbox Series X/S, ale obecna sytuacja pokazuje, że gra potrzebuje również poważnego wsparcia po premierze.

Tagi:

News
PC
Steam
Funcom
Conan Exiles
liczba graczy
Dune: Awakening
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112