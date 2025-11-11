8-letni sandbox Funcomu pokonał nowe MMO. Conan Exiles zaskakuje na Steam

Studio Funcom ma powody do mieszanych uczuć – jego starszy tytu ł, Conan Exiles , właśnie prześcignął Dune: Awakening pod względem liczby aktywnych graczy na Steamie. W ostatnich 24 godzinach w grze o Conanie bawiło się jednocześnie 10 889 użytkowników, podczas gdy w MMO osadzonym w świecie Diuny zalogowanych było maksymalnie 10 593 osób.

Obecny wzrost zainteresowania Conanem to w dużej mierze efekt promocji na Steamie, w ramach której gra by ła dostępna za 28,60 zł zamiast 142,99 zł. To właśnie ta obniżka przyciągnęła nowych graczy i ożywiła serwery, co wielu użytkowników Reddita określiło mianem „niewyobrażalnego” sukcesu.

Tymczasem Dune: Awakening boryka się z problemami. W ostatnim miesiącu tylko 56% recenzji było pozytywnych, choć ogólna ocena gry wciąż utrzymuje się na poziomie 70% przy 68 tysiącach opinii. Gracze coraz częściej zwracają uwagę na monotonię rozgrywki i brak zawartości, podczas gdy Conan Exiles oferuje – jak twierdzą użytkownicy – „więcej rzeczy do roboty”.

Na niekorzyść MMO działa także restrukturyzacja w Funcomie, w ramach której doszło do zwolnień. Studio chce w ten sposób usprawnić prace nad wersjami Dune: Awakening na PlayStation 5 i Xbox Series X/S, ale obecna sytuacja pokazuje, że gra potrzebuje również poważnego wsparcia po premierze.