77 map i dwa pełne kampanie. Społeczność Quake’a wypuściła Brutalist Map Jam 3.

Społeczność Quake’a wypuściła Brutalist Map Jam 3m, które zawiera aż 77 map i dwa pełne kampanie w dość monumentalnym tonie.

W pewnym momencie fanowskie przeróbki klasycznych gier przestają być tylko modami i zaczynają funkcjonować jako zupełnie nowe produkcje. Dokładnie z takim przypadkiem mamy do czynienia przy okazji Quake Brutalist Jam 3, czyli najnowszego, ogromnego projektu społeczności skupionej wokół kultowego FPS-a od id Software.

Quake Brutalist Jam 3 jest już dostępne

Oryginalny Quake z 1996 roku oferował 32 poziomy kampanii i 6 map do trybu deathmatch. Tymczasem Brutalist Jam 3 debiutuje z imponującym zestawem aż 77 map, inspirowanych zarówno klasyczną strzelanką id Software, jak i brutalizmem, czyli nurtem architektonicznym kojarzonym z surowością, ciężkimi bryłami i wszechobecnym betonem. Projekt jest dostępny do pobrania na stronie Slipseer, gdzie opublikowano również szczegółowy wpis wyjaśniający genezę i skalę przedsięwzięcia: