745 bohaterów w Dragon Ball: Sparking! Zero? To możliwe, dzięki giga modowi

Jeśli liczba postaci w Dragon Ball: Sparking! Zero jest dla was wciąż za mała, to informujemy, że pewien fan rozszerzył ją do… 745 bohaterów.

Społeczność Dragon Ball: Sparking! Zero od premiery gry dała się poznać jako niezwykle kreatywna i zaangażowana, zwłaszcza w temacie modów. Od momentu debiutu tytułu minął niespełna rok, a już powstały mody dodające między innymi wersję Super Saiyan 4 z anime Daima czy też fuzję Potara między Kid Trunksem, a Gotenem. Pojawił się gigantyczny mod do Dragon Ball: Sparking! Zero To, co zrobił jeden z fanów, wyznacza nowy poziom szaleństwa. YouTuber i modder LukXsu stworzył gigantyczny pakiet modów, który rozszerza grę do ponad 700 postaci, w tym wielu, o których większość graczy nigdy nawet nie słyszała. Jak zauważyli użytkownicy Reddita, LukXsu zebrał postacie zarówno z oficjalnych materiałów Dragon Ball, jak i z twórczości fanowskiej. Wśród modyfikacji znajdziemy na przykład Raditza w formie Super Saiyan, Broly’ego z Dragon Ball Super w wersji Super Saiyan God, a także małego Gohana jako Super Saiyana w jego klasycznym, fioletowym stroju Piccolo.

Choć samo to już robi wrażenie, prawdziwe szaleństwo zaczyna się w sekcji poświęconej Dragon Ball AF – legendarnej fanowskiej serii. Tam pojawiają się takie kuriozalne formy jak Super Saiyan 6 czy „Cellbuzer”, hybryda Cell’a, Freezy i Buu w jednej przerażającej postaci. Trzeba jednak zaznaczyć, że wiele z tych postaci to to tak zwane reskiny, czyli modele postaci z istniejącą już mechaniką i zestawem ciosów, tylko w nowych wersjach graficznych. Dlatego można zauważyć powtarzające się animacje i ataki. Mimo to, zestaw modów LukXsu to świetna kompilacja najciekawszych (i najbardziej zwariowanych) fanowskich pomysłów z ostatnich miesięcy.

GramTV przedstawia:

Jeśli więc podstawowa liczba bohaterów w Sparking! Zero wam nie wystarczała, teraz możecie wcielić się nawet w postacie z najgłębszych zakątków fanfikcji, oczywiście o ile gracie na PC. Poza tym jest to świetna i potężna odpowiedź na krytykę twórców gry, którym zarzuca się wolny rozwój produkcji i dodawanie małej ilości zawartości. Poniżej możecie zobaczyć wideo, które przygotował YouTuber, a na którym prezentuje wspomniany roster postaci: