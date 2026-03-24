6 sezon w Test Drive Unlimited: Solar Crown z datą premiery. Pokazano misje detektywistyczne

Szósty sezon gry Test Drive Unlimited: Solar Crown został oficjalnie zapowiedziany i zaprezentowana. Aktualizacja ma być jedną z najważniejszych jakie trafiły do gry od początku jej istnienia. Do TDU: Solar Crown trafi ważna aktualizacja Największą nowością sezonu 6 będą misje detektywistyczne, które mają urozmaicić rozgrywkę. To odpowiedź na jeden z głównych przytyków wobec gry po jej premierze w 2024 roku, a mianowicie brak różnorodności wyzwań. Nowy tryb, inspirowany rozwiązaniami z Test Drive Unlimited 2 i wybrany przez społeczność graczy, wprowadzi zadania o charakterze szpiegowskim i wśród aktywności znajdą się między innymi śledzenie celów po ulicach Hongkongu, wcielanie się w paparazzi, obserwowanie podejrzanych o zdradę partnerów oraz podsłuchiwanie w wyznaczonych strefach.

Każda misja będzie posiadała własne elementy fabularne, a rozgrywka ma przypominać klasyczne gry pokroju Drivera. Na premierę dostępnych będzie 15 misji detektywistycznych, a kolejne 15 zostanie dodane w późniejszej aktualizacji w trakcie sezonu. Twórcy zapowiadają również rozwój systemu misji. W przyszłości znaczenie będą miały nie tylko dystans, ale także na przykład kolizje lub specjalny system wykrycia. Aktualizacja przyniesie także sześć nowych samochodów, a w trakcie sezonu pojawi się dodatkowo zmodyfikowany Dodge Viper. Tak prezentuje się lista nowych pojazdów: Alpine A110 R Ultime

Lamborghini Temerario

Pininfarina B95

Mercedes-Benz SLS AMG Black Series

Pagani Huayra Roadster

Bentley Continental GTC Speed

Dodge Viper SRT Coupe (wersja z pakietem VR – w połowie sezonu)

Dodatkowo pojawią się nowe opcje personalizacji od marek takich jak Michelin, Audi Sport Performance Parts oraz BMW M Performance. Twórcy z KT Racing przygotowali również szereg usprawnień w tym odświeżone wizualnie dzielnice Hongkongu,

nowe sklepy odzieżowe dostępne do eksploracji pieszo, poprawiony głos nawigacji GPS (Alyss), nowe głosy NPC w kasynach oraz ulepszone dźwięki wybranych samochodów. Na Xbox Series X tryb wydajności otrzyma rozdzielczość 1440p (PlayStation 5 ma dostać tę zmianę później). Opublikowana wcześniej mapa drogowa gry została zmodyfikowana. Usunięto konkretne daty kolejnych sezonów. Twórcy tłumaczą to potrzebą dłuższego czasu na dopracowanie aktualizacji i poprawę jakości gry. Sezon 7 ma się skupić na samochodach japońskich, a sezon 8 wprowadzi długo wyczekiwany system nieruchomości. Sezon 6 zadebiutuje w grze Test Drive Unlimited: Solar Crown zadebiutuje 25 marca 2026 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Poniżej możecie zobaczyć jak prezentują się misje detektywistyczne, które trafią do gry.