6 lat temu zadebiutowało nieudane science fiction, które miało dać początek nowemu uniwersum. Skończyło się na kosztownej porażce

W 2020 roku branża filmowa znalazła się w sytuacji bez precedensu. Zamknięte kina, wstrzymane produkcje i widzowie unikający dużych skupisk sprawili, że nawet największe premiery miały problem z przebiciem się do szerokiej publiczności. W tym specyficznym okresie na ekrany trafił film Bloodshot, który miał zapoczątkować zupełnie nowe uniwersum superbohaterskie i stać się konkurencją dla dominującego na rynku MCU.

Bloodshot – minęło sześć lat od nieudanej próby rywlizowania na superbohaterskie uniwersa

Produkcja z Vin Diesel w roli głównej była pierwszym krokiem w budowie filmowego świata opartego na komiksach wydawnictwa Valiant Comics. Choć marka nie jest tak rozpoznawalna jak Marvel Studios, jej katalog obejmuje postacie, które w założeniu mogły zyskać popularność na dużym ekranie. Bloodshot był tu naturalnym wyborem na początek, jako jeden z najbardziej charakterystycznych bohaterów tej linii.