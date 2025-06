6 komputerów i obniżki bez ostrzeżenia - sprawdź, co przygotowała Actina i AMD!

Sześć komputerów w świetnych cenach? Sprawdź, co przygotowała Actina i AMD w swojej specjalnej promocji!

Marzy Ci się wysokiej jakości komputer gamingowy w sam raz na wakacje, w dodatku w jeszcze lepszej cenie… i masz smykałkę do wyszukiwania świetnych ofert? Wygląda na to, że to jest promocja właśnie dla Ciebie!

Już dziś startuje specjalna akcja marki Actina oraz AMD “Obniżamy bez ostrzeżenia”! Na czym polega?

Od dziś do końca czerwca w sklepie Sferis.pl pojawi się sześć komputerów marki Actina napędzanych mocą AMD, których cena będzie obniżona nawet do 40%. Kiedy? Tego nie wie nikt… dlatego warto odwiedzać stronę poświęconej promocji regularnie i polować na okazję, bo jak wiadomo: “kto pierwszy, ten zawsze najlepszy”! Tym bardziej, że komputerów będzie bardzo ograniczona liczba.