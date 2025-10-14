59 lat temu kultowa seria science fiction wprowadziła niedocenianego złoczyńcę, którego potencjał odkryto dopiero po dekadach

W historii Star Treka nie brakuje potężnych istot i bezwzględnych tyranów, ale jeden z najbardziej barwnych antagonistów został przez lata zepchnięty na dalszy plan. Dokładnie 13 października 1966 roku w szóstym odcinku pierwszego sezonu oryginalnej serii zadebiutował Harcourt Fenton Mudd, znany jako Harry Mudd. Choć nie był władcą galaktyki ani kosmicznym dyktatorem, szybko zdobył sympatię fanów jako wyjątkowo sprytny oszust z własnym planem na szybki zysk.

Star Trek – postać Harry’ego Mudda została przywrócona do serii dopiero po 50 latach od jego pierwszego występu

Postać grana przez Rogera C. Carmela wyróżniała się na tle innych przeciwników Kapitana Kirka i załogi Enterprise. Mudd nie korzystał z mocy obcych cywilizacji ani nie planował podboju wszechświata. Był zwykłym człowiekiem, handlarzem i szulerem, który w odcinku „Mudd’s Women” próbował przemycać kobiety uzależnione od specyfiku podnoszącego atrakcyjność. Rok później powrócił w epizodzie „I, Mudd”, przejmując kontrolę nad planetą zamieszkaną przez androidy i uwięził załogę Enterprise w humorystycznej, ale zaskakująco przewrotnej intrydze. Harry Mudd był kompletnie inny niż typowi złoczyńcy Star Treka, gdyż nie chciał podbić wszechświata, tylko zarobić na nim.