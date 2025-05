55 tysięcy lat za kratami. Oblivion Remastered nie poradził sobie z przestępcą

Niedawno informowaliśmy o graczu, który spędził 19 lat w więzieniu w The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Przy wyniku kolejnego miłośnika gry, wspomniany gracz wypada jednak dość blado. Okazuje się bowiem, że jeden z fanów zdołał zgromadzić nagrodę za swoją głowę na niewyobrażalnym poziomie, co doprowadziło do konsekwencji, które wykraczają poza standardową mechanikę gry, a nawet złamały jej wbudowany system czasu.